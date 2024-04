Nebulossa se despide de Madrid sin miedo al resultado: "No vamos a hacer un drama. Ya nos pilla con una edad"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo alicantino Nebulossa, representante de España en el próximo Festival de Eurovisión 2024 en Malmö (Suecia), se muestran "muy felices" de cara a su participación en el certamen y sin miedo a la posibilidad de obtener el último puesto en el concurso el 11 de mayo. "No vamos a hacer un drama tampoco de eso. Yo creo que ya nos pilla con una edad en la que las cosas se toman de diferente manera", ha afirmado Mery Bas.

La cantante se expresaba así este lunes en conversación con la prensa, junto a la otra parte del dúo Mark Dasousa, previa a su participación en un evento de despedida del dúo antes de su viaje a Malmö para representar a España en Eurovisión 2024.

A menos de dos semanas de poner rumo a Suecia, Mery Bas ha asegurado que están viviendo tanto la cuenta atrás como la experiencia eurovisiva "súper felices, con mucho trajín", porque están "siempre de aquí para allá", pero, en definitiva, "con mucha ilusión".

Preguntados sobre si en estos momentos tienen alguna preocupación, ambos bromean afirmando que "las entrevistas" e insisten en que "de momento, todo funciona muy bien" y "nada" les preocupa. "Tampoco es que tengamos nada previsto, pero va sobre lo previsto. Todo fluye, la verdad", ha apostillado Mark Dasousa.

Respecto a la preparación psicológica que han seguido desde que fueran elegidos vencedores de la última edición del Benidorm Fest --preselección de España en Eurovisión-- hasta ahora, confiesan no haberse "dado cuenta" ni haber sido muy conscientes de todo lo sucedido. "Ha pasado todo tan deprisa que...", ha dicho Mery Bas, que recuerda que fue un "shock muy grande" porque no tenían "ninguna pretensión" de ir a Eurovisión.

"No lo esperábamos. A lo mejor, los otros participantes, que tenían esa pretensión de querer ir a Eurovisión", ha declarado la cantante de Nebulossa, al tiempo que confiesa que hoy le hace "mucha ilusión por el tema del mensaje, por haber llegado a tantos países". "Que la canción realmente se entienda, que el mensaje se haya difundido tanto y que la gente se haya sentido tan identificada con la canción que no podemos pedir más", sostiene en relación con el polémico tema 'Zorra', que defenderán en mayo en Suecia.

"NOS SENTIMOS SÚPER GANADORES YA"

En este contexto, no les preocupa que el puesto que obtengan el día 11 de mayo no sea el esperado. "Nos sentimos súper ganadores ya" ha asegurado Mery Bas, quien añade que le escriben "de todas partes del mundo y en todos los idiomas" para felicitarle y darle las gracias por 'Zorra'.

"Quizá, hay dos caminos distintos. Uno, el propio camino de la canción en sí y luego el camino del concurso. Nosotros cuando participamos en el Benidorm ya dijimos que íbamos ahí a divertirnos y seguimos con la misma filosofía. Si quedamos últimos, 'zero points' (cero puntos), haremos", ha declarado Mark Dasousa. No obstante, reconocen que sí les da un poquito de miedo poder quedar los últimos. "Preferiríamos que no, obviamente", ha subrayado.

En este sentido, Mery Bas cree que lo que les ha pasado es "muy bonito", "lo más grande" que les podía pasar. "Habrá una gente que, si estamos en una posición, dirá que era lo que se esperaba y que era así porque la canción es una mierda y todas estas cosas. Y luego están los que ya les gusta la canción y que ya están diciendo que da igual en la posición", ha reflexionado Mark Dasousa, quien añade que es su "público" y se sienten "muy protegidos" y "muy respaldados". "Nosotros a participar y ojalá quedemos lo mejor posible", ha remachado.

Nebulossa reconoce que les hace especial ilusión participar en esta edición del festival, cuando se cumplen 50 años del triunfo de Abba en Eurovisión con 'Waterloo'. "Abba es un referente que ha estado en toda nuestra vida", ha comentado Mery Bas.

En relación con la puesta en escena, dicen que no habrá novedades, sino que van a "respetar lo que había" e "intentar mejorarlo". "No vamos a intentar ser como alguien desee que seamos", ha agregado Mark Dasousa, que bromea con que se esforzará "mucho con el playback" --Eurovisión no permite las actuaciones con instrumentos en directo--. Creen que hagan lo que hagan "siempre se va a criticar todo".

"('Zorra') es una canción, pese a lo explícito de la palabra y que esté censurada de alguna manera, porque está censurada obviamente, es transversal. Es que la vemos cantar a niños y a gente de todos los colores, es que es así. Habla por sí misma. No hay que cambiar nada", defiende Mark Dasousa.

En cuanto a los piropos y las críticas que han recibido, Mery Bas comenta que le ha escrito "un montón de gente" diciéndoles lo mucho que les han ayudado. Entre las críticas, recuerda insultos, que le han llamado "Barbie de geriátrico" o que "no sabe cantar esta mujer". "Pero también lo dicen de Madonna", ha enfatizado la cantante, que dice que se ha tenido que "refugiar en ese ejemplo". Mark Dasousa asegura que él se ríe de sí mismo. "Creo que es sano y esa ha sido nuestra actitud siempre. Ella quizá lo ha sufrido un poco porque está en el foco", ha reconocido.

El diseñador norteamericano Michael Costello elaborará su estilismo para la actuación, lo que cual recibieron con alegría y consideran un "honor", ya que ha vestido a gente "muy top". "Como nosotros", remacha Mark Dasousa. "No hay que subestimar lo que se había hecho hasta ahora y vamos a continuar un poco con la línea, dentro del estilo que hace Michael", han asegurado.

El acto ha tenido lugar en el Teatro Albéniz de Madrid, con la asistencia de los comentaristas de Eurovisión, participantes del Benidorm Fest y otros artistas y rostros de RTVE como Julia Varela, Tony Aguilar, st. Pedro, Angy Fernández, Jorge González, Almácor o Sofía Coll, entre otros.