La nieve provoca el embolsamiento de camiones en carreteras de Ávila, León, Segovia, Madrid, Toledo y Cuenca

Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve ha provocado este miércoles el embolsamiento de camiones en la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).

Además, en León se está parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres.

En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.

En Valladolid, la Guardia Civil para a los camiones en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), más de 170 carreteras están afectadas por la nieve y la lluvia, unas 27 en la red principal. En concreto, está intransitable en Valladolid la A-601, en Aldeamayor, desde San Martín a Salamanca.

Es obligatorio el uso de cadenas en la A-66 en Cáceres desde Elvas a Salamanca; la A-1 en Madrid en Somosierra y en la M-607 en Colmenar Viejo; en la A-50 y AV-20 en Ávila capital; en la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia); en la AP-61 en El Espinar (Segovia); y en la AP-51 entre Brieva (Ávila) y Villacastín (Segovia).

La A-6 en Madrid, que permanecía cortada, ha pasado a nivel amarillo. Se han abierto accesos, pero Tráfico pide "precaución" y continúa prohibido el acceso de camiones o articulados.

También está prohibido el acceso a camiones en Madrid la A-6, en Guadarrama; en Cuenca la A-3, en Villares del Saz; en Salamanca la A-50, en Santa Marta de Tormes; en Guadalajara A-2, en Valdenoches; en Soria capital la SO-20; la A-66 en Zamora y León, entre Matilla de Arzón y Ribaseca; en Madrid, también la M-40 en Montecarmelo, la M-45 en Las Castellanas y la M-50 en Boadilla del Monte.

Otras vías secundarias afectadas por nieve se hallan en Almería, Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Guadalajara y Cuenca.

Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por Europa Press han indicado que hay 639 quitanieves operativas y 115.000 toneladas de fundentes (principalmente sal) para hacer frente a las nevadas.