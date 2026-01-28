La nieve provoca el embolsamiento de camiones en carreteras de Ávila, León, Segovia, Madrid, Toledo y Cuenca

Más de 170 carreteras están afectadas por la nieve y lluvia, 27 de ellas en la red principal

Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026
Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026 - EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 14:08
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve ha provocado este miércoles el embolsamiento de camiones en la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).

Además, en León se está parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres.

En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.

En Valladolid, la Guardia Civil para a los camiones en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), más de 170 carreteras están afectadas por la nieve y la lluvia, unas 27 en la red principal. En concreto, está intransitable en Valladolid la A-601, en Aldeamayor, desde San Martín a Salamanca.

Es obligatorio el uso de cadenas en la A-66 en Cáceres desde Elvas a Salamanca; la A-1 en Madrid en Somosierra y en la M-607 en Colmenar Viejo; en la A-50 y AV-20 en Ávila capital; en la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia); en la AP-61 en El Espinar (Segovia); y en la AP-51 entre Brieva (Ávila) y Villacastín (Segovia).

La A-6 en Madrid, que permanecía cortada, ha pasado a nivel amarillo. Se han abierto accesos, pero Tráfico pide "precaución" y continúa prohibido el acceso de camiones o articulados.

También está prohibido el acceso a camiones en Madrid la A-6, en Guadarrama; en Cuenca la A-3, en Villares del Saz; en Salamanca la A-50, en Santa Marta de Tormes; en Guadalajara A-2, en Valdenoches; en Soria capital la SO-20; la A-66 en Zamora y León, entre Matilla de Arzón y Ribaseca; en Madrid, también la M-40 en Montecarmelo, la M-45 en Las Castellanas y la M-50 en Boadilla del Monte.

Otras vías secundarias afectadas por nieve se hallan en Almería, Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Guadalajara y Cuenca.

Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por Europa Press han indicado que hay 639 quitanieves operativas y 115.000 toneladas de fundentes (principalmente sal) para hacer frente a las nevadas.

