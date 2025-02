"No Hagas Esto Con Un Perro Guía": Los Errores Más Comunes Al Encontrarte Con Uno En La Calle, Según ONCE

"No Hagas Esto Con Un Perro Guía": Los Errores Más Comunes Al Encontrarte Con Uno En La Calle, Según ONCE - TIKTOK @ONCE_ORG

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los perros guía desempeñan un papel fundamental en la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad visual. Gracias a su adiestramiento, estos animales permiten a sus usuarios desplazarse con mayor seguridad, evitando obstáculos y facilitando su orientación en entornos urbanos. Sin embargo, muchas personas desconocen cómo interactuar correctamente con un perro guía, lo que puede comprometer su función y poner en riesgo la seguridad de la persona a la que acompaña.

Desde la ONCE, que a través de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) se encarga del adiestramiento y entrega de estos perros en España, han compartido a través de TikTok una serie de pautas clave para evitar errores comunes al interactuar con un perro guía y no interferir en su labor.

LO QUE NUNCA DEBES HACER CON UN PERRO GUÍA

Uno de los errores más habituales al encontrarse con un perro guía es realizar acciones que pueden interferir en su labor o comprometer su seguridad. Desde la ONCE advierten sobre algunas conductas que deben evitarse:

No darle comida, ya que puede ser perjudicial para su salud y distraerlo de su trabajo.

No tocar el arnés, pues es la herramienta que el usuario utiliza para recibir indicaciones y moverse con seguridad.

No distraer ni llamar al perro, ya que interrumpir su concentración puede poner en riesgo a la persona a la que acompaña.

No sorprenderse si acceden a espacios públicos, ya que tienen derecho de acceso a cualquier edificio, transporte o lugar de uso común.

No tocar al perro sin permiso del usuario. Aunque estos animales suelen ser muy sociables, es fundamental respetar su trabajo y su concentración.

https://www.tiktok.com/@once_org/video/7460863594431810849

CÓMO ACTUAR SI TE CRUZAS CON UN PERRO GUÍA

Para garantizar que estos animales desempeñen su función correctamente, la ONCE recomienda colocarse en el lado contrario al perro y ofrecer el brazo si su usuario solicita ayuda. También aconseja evitar interponerse en su camino o permitir que otros perros se acerquen demasiado, avisando a la persona ciega si esto no puede evitarse.

Por último, recuerdan que, aunque están entrenados para trabajar, los perros guía también disfrutan de momentos de descanso y juego, lo que les permite mantener un equilibrio entre su labor y su bienestar.

https://www.tiktok.com/@once_org/video/7438598627406187809

EL PAPEL DE LA ONCE EN LA FORMACIÓN DE PERROS GUÍA

El servicio de perro guía es una de las iniciativas sociales que la ONCE ofrece a sus afiliados con discapacidad visual. Se trata de un programa que proporciona de forma gratuita un perro adiestrado para mejorar la movilidad de su usuario, permitiéndole desplazarse con mayor seguridad y autonomía.

Para acceder a este servicio, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, como demostrar que necesitan al perro como medio de movilidad y no como un animal de compañía, además de tener la capacidad de moverse de forma autónoma con bastón. Además, los usuarios reciben formación específica para aprender a utilizar correctamente el perro guía y garantizar su bienestar.

La ONCE, a través de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), se encarga de la cría, adiestramiento y entrega de estos animales a los beneficiarios seleccionados, asegurando un seguimiento continuo de su desempeño y bienestar a lo largo de su vida útil.