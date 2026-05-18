Los obispos abordan con los secretarios generales de CCOO y UGT la precariedad laboral o la situación de los migrantes

Los obispos reunidos con CCOO y UGT. - CEE

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles se han reunido este lunes en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, y han abordado la precariedad laboral o la situación de las personas migrantes, entre otros temas.

La reunión, promovida por el Departamento de Pastoral del Trabajo, nace con el objetivo de "fortalecer la colaboración y el diálogo entre la Iglesia y el mundo del trabajo en un momento de profundos cambios sociales, económicos y laborales", según ha explicado la CEE en un comunicado.

Por parte de la Conferencia Episcopal han asistido el presidente de la CEE, Luis Argüello; el presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social y responsable de la Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez; el presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García; el director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, Román Pardo; y el director del Departamento de Pastoral del Trabajo, Antonio Javier Aranda.

En representación de las organizaciones sindicales han participado el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quienes han acudido junto a miembros de sus respectivas ejecutivas.

Según la CEE, los participantes han abordado desde "los desafíos derivados de la precariedad y la transformación tecnológica" hasta "la situación de las personas migrantes, mujeres, empleo juvenil, salud laboral o la dignidad del trabajo humano en el contexto actual".

El encuentro, coincide, además, con la conmemoración del 135 aniversario de la encíclica Rerum novarum y la próxima publicación, anunciada para finales de este mes de mayo, de la nueva encíclica del Papa León XIV 'Magnifica humanitas'.