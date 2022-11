Los obispos y Cáritas invitan a "compartir" los bienes con los que no tienen nada por la Jornada Mundial de los Pobres

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) y Cáritas Española han invitado a "compartir" los bienes con aquellas personas que no tienen nada, en línea con el mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el próximo 13 de noviembre.

La idea de impulsar esta Jornada surgió en 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia, cuando el Papa celebraba el Jubileo dedicado a las personas marginadas, en la Basílica de San Pedro. Al finalizar la homilía, y de manera espontánea, Francisco expresó un deseo: "Quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres".

En esta sexta edición, bajo el lema 'Jesucristo se hizo pobre por vosotros', Francisco lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de la guerra y ante los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania.

En concreto, el Pontífice considera que el patrimonio de seguridad y estabilidad alcanzado por algunos países gracias a la iniciativa privada y a leyes que han apoyado el crecimiento económico puede ahora "ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país para salvarse y sobrevivir".

Además, el Papa recuerda que la caridad "no es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús" y añade que la "experiencia de debilidad y limitación" vivida en los últimos años y ahora con "la tragedia de la guerra" debe "enseñar" que las personas no están en el mundo "para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz".

Por ello, Francisco recuerda en esta VI Jornada Mundial que es necesario "hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario". "No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído", ha subrayado.

Con el objetivo de animar la celebración de esta Jornada, la CEE y Cáritas han preparado diversos materiales, que están disponibles para su utilización por parte de todas las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia. Además, los promotores de la Jornada proponen como gesto "concretar en un manifiesto o credo" cómo las personas pueden "hacerse pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a otros".

Tal y como se explica en los materiales de animación de la Jornada, el lema de esta edición --'Jesucristo se hizo pobre por ustedes'-- implica "ser comunidad de vida y de bienes, en la que el amor recíproco hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede abandonado o excluido, compartiendo lo que se tiene con los que no tienen nada, pero acogiendo, al mismo tiempo, lo que nos puedan aportar: su trabajo, su pensamiento, su forma de hacer y de entender la vida".