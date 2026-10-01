Los obispos celebran la visita de los Reyes a Ceuta como "apoyo" a los ceutíes: "No son españoles de segunda"

El secretario general de Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa, en la sede de la CEE. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha celebrado que los Reyes Felipe VI y Letizia visiten Ceuta el próximo 13 de octubre como un signo de "apoyo" a los ceutíes que "no son ciudadanos de segunda ni de tercera división".

"La presencia institucional del Rey, de los Reyes, allí, pues es un momento de apoyo a los ciudadanos de Ceuta que no son españoles de segunda división ni de tercera, sino que son tan españoles como un ciudadano de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de Barcelona, del País Vasco, de Galicia, por marcar un poco los cuatro cardinales. Y entonces la presencia de la máxima autoridad del Estado, que a todos nos representa y a todos encarna, pues es importante", ha subrayado García Magán, este jueves, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Además, ha asegurado que comparten "al cien por cien" el pronunciamiento del Rey Felipe VI sobre la situación de crisis en Ceuta, la última, con ocasión de la visita del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, a España, cuando Felipe VI calificó de "inaceptable" la entrada masiva de migrantes a Ceuta y apeló a la "responsabilidad de todos" en la UE para proteger la frontera exterior de Ceuta.

Asimismo, García Magán ha defendido que "desde el primer momento" la Conferencia Episcopal ha estado "sobre el terreno" en la crisis de Ceuta, aunque el tema no ha sido debatido durante la reunión de los obispos de esta semana.

El secretario general de la CEE ha calificado de "crisis humanitaria" la situación en Ceuta y ha subrayado que la dignidad de la persona es "intocable, irrenunciable" al tiempo que ha llamado a tener "altura de miras y no caer en pequeños, medianos o grandes intereses partidistas" respetando "la legalidad" y el "derecho internacional".