Los obispos españoles rezan por las víctimas de la "devastación" provocada por el doble terremoto en Venezuela

CARACAS, June 25, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows people gathering in an open space after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026.- Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, se ha "unido en oración" al "pueblo venezolano" ante la "devastación" provocada por el doble terremoto en Venezuela.

"Unido en oración al pueblo venezolano. Las imágenes de la devastación nos sitúan en un dolor que clama consuelo. Pido por el alma de los fallecidos y para que el Señor fortalezca y sujete a sus familiares, a los heridos y danmificados", ha señalado García Magán, este jueves, en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press.

Así se ha pronunciado el portavoz de los obispos tras conocerse la noticia del doble seísmo de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país, y que ha dejado al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.

En esta misma línea, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha apelado a la "solidaridad fraterna" de la comunidad cristiana con Venezuela.

"Nos hemos despertado con esta triste noticia que nos llega al corazón. Son muchos los vínculos que unen a Canarias con Venezuela, y que nos hacen vivir este momento con especial dolor y preocupación", ha señalado Santiago en declaraciones a los medios.

Además, ha precisado que este tipo de catástrofes son "fruto de la misma naturaleza en su desarrollo", y que conforman "situaciones que cuestionan" y que, además, cuando afecta a países con pobreza, con dificultafdes y que no están preparados arquitectónicamente, "las consecuencias son aún mayores".

"Vemos, lamentablemente, cómo también hay injusticia. Los países con mayor poder adquisitivo cuentan con mejores sistemas para poder afrontar estas situaciones y los otros países no, en efecto", ha añadido.

El obispo de Tenerife ha instado a depositar ahora "la confianza en el Señor" y a que el pueblo, desde la "solidaridad fraterna", se sienta "unido", mostrándose su apoyo "los unos a los otros", colaborando "desde la oración y en el ofrecimiento de los medios materiales" para que Venezuela pueda recuperar su normalidad.