Los obispos esperan recibir en dos semanas el informe de Cremades sobre los abusos en la Iglesia

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles esperan recibir en dos semanas el informe encargado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, según la previsión del propio bufete.

Así lo ha avanzado este jueves el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de los obispos.

En esta reunión, el presidente del despacho de abogados, Javier Cremades, y dos miembros de su equipo, han presentado a los obispos los avances en los trabajos y les han adelantado la fecha previsible de entrega, dentro de "dos semanas, más o menos", según ha indicado García Magán.

El informe se esperaba para el pasado mes de marzo cuando se cumplió un año del inicio de los trabajos por parte del bufete de abogados, después se pospuso la entrega a junio y aún no se ha presentado. En todo caso, el portavoz de la CEE ha indicado que "el retraso no se debe" a los obispos y que no les gusta que se haya demorado la entrega.

No obstante, ha insistido en que no depende de la CEE y que no han querido "interferir" en el modo de trabajar del despacho Cremades & Calvo Sotelo "por respeto a la independencia y al trabajo que se está realizando".

Tal y como ha señalado el portavoz de los obispos, una vez recibido el informe, será estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEE y presentado al resto de obispos y a la sociedad.

En todo caso, ha recordado que la recepción del documento podría coincidir con el Sínodo de los Obispos, que comienza el próximo 4 de octubre en Roma y en el que participa el presidente de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por lo que esto podría añadir "otra dificultad de calendario".

Si bien, García Magán ha puntualizado que esta cuestión no afecta al trabajo de la Iglesia y ha avanzado que el próximo mes la CEE celebrará unas jornadas de formación para oficinas de protección al menor.