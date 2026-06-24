Los obispos nombran al economista Luis Ayala como nuevo presidente de Cáritas Española

Luis Ayala, nuevo presidente de Cáritas Española. - CÁRITAS ESPAÑOLA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha nombrado al economista Luis Ayala Cañón como nuevo presidente de Cáritas Española, a propuesta de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana. El catedrático de Economía toma el relevo de Manuel Bretón, quien deja el cargo tras más de nueve años al frente de la institución.

Con este nombramiento, Luis Ayala asume también la presidencia de la Fundación FOESSA (Fomento de estudios Sociales y de Sociología Aplicada), entidad vinculada a Cáritas. "Me siento muy agradecido por que hayan pensado en mí para esta tarea. La asumo con gran responsabilidad y, sobre todo, como un servicio a las Cáritas diocesanas, a los servicios generales, a la Conferencia Episcopal y a la sociedad en general", ha asegurado.

El nuevo presidente, que asumirá su cargo el próximo mes de octubre, ha destacado que este nombramiento le ofrece "la oportunidad de trabajar desde Cáritas Española por el empoderamiento de las personas más vulnerables y la defensa de sus derechos, acompañado de tanta gente capaz de tejer esperanza y ser presencia transformadora".

Luis Ayala Cañón (Madrid, 1966) es economista y catedrático de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Especialista en el estudio de la pobreza, la desigualdad y las políticas sociales, cuenta con una trayectoria académica, investigadora y de compromiso social que lo sitúa como "una de las voces más autorizadas en el análisis de la exclusión social en España", según señala Cáritas Española en un comunicado.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera universitaria a lo largo de más de tres décadas, pasando por distintas instituciones académicas hasta alcanzar la cátedra en 2009. Su labor investigadora se ha centrado en el análisis de la desigualdad, la pobreza multidimensional, la evaluación de políticas públicas y los sistemas de protección social, ámbitos en los que ha dirigido proyectos de investigación nacionales e internacionales, tal y como añade la labor social de la Iglesia católica.

Además, su formación combina la economía con una "creciente profundización" en la Doctrina Social de la Iglesia y la espiritualidad bíblica, según precisa.

HA FORMADO PARTE DE ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO

También ensalza que, a lo largo de su trayectoria, ha colaborado con administraciones públicas y organismos nacionales e internacionales como la Comisión Europea o la OCDE, participando en comités asesores sobre políticas de inclusión social, salario mínimo o desigualdad. Además, destaca que en los últimos años ha formado parte de diversos órganos consultivos del Gobierno de España, "consolidando su papel como referente en el diseño y evaluación de políticas sociales".

Asimismo, la organización pone de relieve su "profundo vínculo con Cáritas" desde hace más de cuatro décadas. Comenzó como voluntario en su parroquia en la década de 1980 y desde entonces ha colaborado de manera continuada en diferentes iniciativas, especialmente en el ámbito del empleo y del análisis social.

Por su parte, Manuel Bretón cierra una etapa de nueve años y bajo su liderazgo, la organización "ha reforzado su presencia pública y su capacidad de interlocución, consolidándose como un espacio de encuentro y diálogo orientado al bien común y al desarrollo humano integral", según ha explicado Cáritas.

En concreto, remarca que, durante estos años, Cáritas "ha intensificado su colaboración con instituciones, empresas, sindicatos y administraciones públicas, ampliando su impacto en ámbitos como la acción social, la economía solidaria y la investigación sociológica".

Este crecimiento se refleja también, según indica, en el aumento de los recursos gestionados: de los 353 millones de euros destinados a programas en 2017 se ha pasado a más de 529 millones en 2025, invertidos en acciones de lucha contra la pobreza dentro y fuera de España. A su vez, recalca que, durante este periodo, la red ha pasado de 45 a 68 iniciativas de inserción, con 271 líneas de negocio, lo que ha permitido triplicar los puestos de inserción y facilitar el acceso al mercado laboral a más de 120.000 personas en situación de exclusión.