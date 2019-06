Los obispos reconocen que la pederastia es "un baldón que lastra" a la Iglesia pero "no insuperable"

Publicado 05/06/2019 13:32:39 CET

Manifiestan su preocupación por el "desplome" de los matrimonios católicos, que han pasado del 80 al 20 por ciento en 20 años

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha reconocido que los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes es "un baldón que lastra" a la Iglesia pero "no insuperable".

Así lo ha asegurado Argüello este miércoles 5 de junio durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en el Casino de Madrid. El obispo ha sido presentado por el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.

"Es evidente que este baldón nos lastra pero desde luego no pienso que sea insuperable porque si no, no creería en la esperanza y en el compromiso activo. El pecado existe y los comportamientos terribles se dan, por eso hay que hacer todo lo posible en la formación y prevención, y la Iglesia está haciendo un esfuerzo grande", ha afirmado.

Además, aunque aún no han rebido de Roma la autorización para legislar sobre todas las diócesis de España sobre los procesos de abusos a menores, Argüello ha asegurado que "en todo caso los obispos de España están dispuestos a acoger esas orientaciones o normas". Si bien, ha precisado que serán "respetuosos" con lo que diga la Santa Sede y esperan seguir avanzando con el vademécum que el Vaticano publicará próximamente.

Asimismo, ante el reciente fallecimiento del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que era el presidente de la Comisión antipedetastia de la Conferencia Episcopal Española, el secretario general de los obispos ha indicado que aún no han elegido quién le sustituirá y probablemente de la reunión del Comité Ejecutivo de la CEE que se celebra estos días o del encuentro de la Comisión Permanente a finales de junio, saldrá alguna propuesta de transición.

LÍNEAS ROJAS FRENTE A EUTANASIA Y ABORTO

Por otro lado, Argüello ha rechazado las leyes de eutanasia, ante el caso de la joven holandesa de 17 años que murió el pasado domingo por la ley de eutanasia holandesa.

"Cuando nos cuesta afirmar el fundamento de la dignidad humana, emergen criterios emotivisas y el criterio del sufrimiento es importante pero aparece como criterio de categoría moral y así se produce un despiste", ha advertido.

Así, ha reconocido que hoy está "extendido en la cultura dominante el axioma de que 'es preferible no nacer a nacer para sufrir y morir a seguir viviendo para sufrir". Si bien, ha defendido las "dos líneas rojas" de la Iglesia: la concepción y la muerte natural.

En todo caso, se ha preguntado por qué se llama "medievales" a quienes están en contra del aborto. "Hoy sabemos el genoma humano, el ADN, hay ecografías en 3D en las que se ve al niño desde el primer momento. ¿Cómo podemos pensar todavía que estar a favor de la vida es algo de gente medieval? No estoy hablando de llevar a la cárcel sino de defender la vida, la muerte no es la solución", ha remarcado.

Por otro lado, Argüello ha reivindicado la la importancia de "volver a hablar de sexo" para entender "el significado de la diferencia sexual". Además, ha apostado por la "promoción de la mujer" en lugar del "empoderamiento", aunque ha admitido que la Iglesia tiene "camino por hacer" en este sentido.

EL CELIBATO Y EL DESPLOME DE LOS MATRIMONIOS

Sobre las peticiones para que los curas puedan casarse, ha indicado que es un asunto que está en el debate público pero opina que "en este momento es oportuno que la Iglesia mantenga la vinculación" entre el celibato y el sacerdocio.

Argüello también ha expresado la preocupación de la Iglesia española por el "desplome" de los matrimonios celebrados por la Iglesia católica en España.

"En los últimos 20 años hemos pasado de un 80 por ciento de matrimonios por el rito católico al 20%. Es un desplome y desde el punto de vista de la Iglesia es preocupante pero también socialmente", ha alertado.

Por ello, ha invitado a promover el matrimonio católico abierto a la vida en el que el hombre y la mujer están dispuestos a "acoger lo bueno y abrazar el lado oscuro". A su juicio, el "punto cero de los problemas de la sociedad es la falta de vida".

Además, Argüello se ha mostrado confiado en que el Papa Francisco visite próximamente España, tras dejar abierta en su último vuelo la posibilidad de una visita por el Xacobeo de 2021. "Sería una alegría inmensa", ha apostillado. Por otro lado, acerca de la entrevista que concedió a Jordi Évole en La Sexta, ha valorado positivamente que se hablara de "aborto no" y de "creer en Dios" en esta cadena, aunque ha reconocido que les hubiera gustado que la entrevista se hubiera concedido a la COPE.