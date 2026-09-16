El Observatorio para la Libertad Religiosa registró 306 ataques en España en 2025, el dato más alto desde 2012

La presidenta del Observatorio de Libertad Religiosa, María García, y la vicepresidenta, Ana Blanco. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) registró 306 ataques a la libertad religiosa en España en 2025, el nivel más alto desde 2012, cuando comenzaron a contabilizar estos datos.

"La situación de la libertad religiosa en España no está mejorando sino todo lo contrario, va cada vez peor", ha advertido la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, este miércoles en una rueda de prensa en Madrid, para presentar el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa.

Según el informe, se trata de un 26% más que en 2024 (cuando se registraron 243 casos) y un 57% más que en 2023 (195 casos).

Además, de los datos se desprende que dos de cada tres ataques fueron contra católicos, con un total de 173 de los 306 ataques documentados (el 56,5%).

Sí se suman los 33 ataques contra los cristianos en general, los cinco contra evangélicos y uno contra cristianos ortodoxos, el total asciende a 212.

ATAQUES A JUDÍOS SE MULTIPLICAN POR 13

En segundo lugar, se sitúan los judíos, con 40 ataques en 2025, el 13% del total. Según el documento, desde 2022 los ataques contra los fieles de esta confesión se han multiplicado por trece.

Les siguen los musulmanes, que fueron el objetivo de 26 ataques, 15 más que el año anterior; y los testigos de Jehová, con 11 casos.

Por categorías, el informe documenta seis casos de violencia física contra creyentes, los mismos que en 2024. "Que la violencia física contra creyentes se mantenga en seis casos es un escándalo. Es una cifra desproporcionada que no puede normalizarse. Un solo caso de agresión física a una persona por razón de su fe ya sería intolerable en un Estado de derecho", ha valorado García.

CRECEN UN 60% LOS ATAQUES A LUGARES DE CULTO

Al mismo tiempo, se registraron 73 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos (un 59% más respecto a 2024), 50 vejaciones a creyentes (un 67% más respecto a 2024), 72 casos de escarnio a la religión (un 7% más respecto a 2024) y 105 casos de laicismo beligerante (un 12% más respecto a 2024), la categoría más numerosa por segundo año consecutivo.

Además, el Observatorio apunta que casi uno de cada tres ataques tiene su origen en representantes políticos o formaciones parlamentarias, con un total de 105 casos. Los principales partidos identificados como responsables por el documento son el PSOE (31 casos), Sumar (26) y Podemos (18).

Para María García es una "grave irresponsabilidad en cuanto al deterioro del clima de respeto" a los creyentes. "El hecho de que dos partidos que integran el Gobierno lideren esta lista es una preocupación para los que defendemos la libertad religiosa. Lo que dicen en mítines y en parlamentos tiene sus consecuencias en que haya más ataques a iglesias y se insulte más por la calle a creyentes. Es una radicalización de discursos políticos con consecuencias directas en la proliferación de ataques", ha advertido.

Entre los casos detectados en medios de comunicación, RTVE acumula cinco casos y el informe cita, entre otros, los hechos ocurridos en las Campanadas, cuando la actriz y cómica española Lalachus, Laura Yustres, enseñó a cámara una estampita religiosa con la imagen de la vaquilla del Gran Prix.

"Muchas veces los ataques se están normalizando y más si vienen desde instituciones políticas", ha lamentado la vicepresidenta del Observatorio, Ana Blanco, que ha abogado por documentar bien los casos.

Por comunidades autónomas, Andalucía (37 casos), Cataluña (32) y la Comunidad de Madrid (31) concentran el mayor número de ataques a nivel regional. A ellos se añaden 78 casos de alcance nacional, derivados de declaraciones institucionales, iniciativas legislativas y medios de comunicación estatales.

"SALE GRATIS MOFARSE"

Ante esta situación, el Observatorio para la Libertad Religiosa exige al Gobierno de España y a los legisladores que mantengan en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

"Si ya sale bastante gratis mofarse de las creencias religiosas, cuando se elimine ese artículo ya va a ser vía libre", ha alertado la presidenta del Observatorio.

También piden que se "protejan los símbolos y lugares de culto", que "respeten el derecho a rezar en la vía pública" y que "erradiquen el laicismo beligerante de las instituciones y los medios públicos".