La ola de calor que afecta al país desde el miércoles termina hoy, dos días antes de los previsto por la AEMET al inicio

Archivo - Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava, en Tossa de Mar, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por la ola de calor que afecta al país desde este miércoles y que finaliza este viernes, coincidiendo con el final del mes de julio, dos días antes de lo previsto por la AEMET al inicio del episodio.

Así, este viernes la ola de calor afectará a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro y las depresiones del noreste.

Durante esta semana, una dorsal de bloqueo se ha extendido desde el norte de África hasta Centroeuropa, de forma que están predominando las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad y los cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, España está teniendo ascensos significativos de las temperaturas, alcanzando valores muy elevados, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.

La AEMET ha advertido de "un nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio continuará siendo elevado, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada. Además, es posible que se desarrollen tormentas a final de la semana.

Este viernes, se espera la entrada de una masa fresca desde el norte que producirá descensos térmicos, afectando al área Cantábrica, cauce alto y medio del Ebro y meseta norte y centro peninsular.

En este sentido, la AEMET prevé que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38 grados en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.

Por el contrario, se esperan ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y extremo suroeste, de forma que se pueden alcanzar los 40-42 grados en el valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del sureste. Por otro lado, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en el entorno de Pirineos y sur de la Ibérica.

Durante el sábado, la zona de mayor afectación será la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil, donde se alcanzarán los 40-42 grados (ºC).

Sin embargo, en buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo; que serán ligeros pero suficientes para no alcanzar el nivel naranja de aviso y, por lo tanto, es probable que para este día ya no se cumplan las condiciones de aviso especial de ola de calor.

A partir del mediodía del domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste traerá un cambio de masa de aire generalizado, que hará descender las temperaturas primero en el cuadrante suroccidental y el lunes en toda la Península y Baleares, alcanzando unos valores térmicos más propios de estas fechas.

En Canarias, el progresivo descenso de la capa húmeda, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, con calima por encima de esta capa.

Así, las temperaturas permanecerán con valores muy elevados en zonas poco ventiladas de las vertientes sur de las islas, sin alcanzar las condiciones de aviso especial, superando los 37-39ºC en el sur de Gran Canaria, así como 34-37ºC en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.