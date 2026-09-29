La ONG Bloom fija en 33 metros la longitud máxima tolerable de los barcos pesqueros en la UE y pide retirar los mayores. - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG francesa Bloom Association ha identificado los 33 metros (m) de eslora como la 'Longitud Máxima Tolerable' de los barcos pesqueros y ha propuesto retirar de forma permanente los buques de 33 m o más de aquí a 2035. Esta ha sido la principal conclusión a la que ha llegado en su informe '33 metros', publicado este martes.

Para llegar a ella, la ONG ha analizado en profundidad los 638 mayores buques pesqueros de la Unión Europea (UE), que van desde los 33 m hasta los 135 m. De esta manera, ha apuntado a que estos barcos pasan una media del 50% de su tiempo de pesca fuera de las aguas europeas, lo que "rompe sus vínculos con los territorios a los que se supone que deben servir y, a menudo, a costa de las comunidades costeras de terceros países".

En este sentido, Bloom Association ha denunciado que la UE paga 92 millones de euros para permitir que el 0,1 % de la flota europea pesque en aguas de terceros países. Por otro lado, ha hecho hincapié en que pescan a una distancia media de 4.384 kilómetros (km) de su puerto base, "una distancia enorme respecto a los puertos a los que se supone que deben abastecer", y el 84% "emplea métodos de pesca de gran impacto ambiental, como el arrastre de fondo o el arrastre pelágico".

Según ha dicho, "generan menos valor añadido y menos empleos que los buques de menor tamaño". A su vez, ha estimado que uno de cada siete buques de esta flota ha sido condenado por infracciones pesqueras o está siendo investigado por este tipo de infracciones. "La pesca ilegal y las prácticas delictivas son parte integral del modelo de negocio de la megaindustria", ha denunciado.

España, Países Bajos y Francia son los tres países europeos con las mayores flotas mega-industriales. De hecho, España tiene la mayor flota de este tipo de Europa, con 188 buques megaindustriales, equivalente al 29,5% del total europeo. Según estimaciones de Bloom Association, estos buques capturan unas 453.000 toneladas de pescado al año.

Además, la ONG incide en que 13,6 millones de euros de fondos de la UE se destinaron en 2025 a permitir que 27 buques megaindustriales españoles faenaran en aguas de terceros países. Por todo ello, Bloom ha reclamado que la reforma del presupuesto europeo vaya acompañada de un plan de salida de estos buques de 33 metros o mayores, junto con financiación para la transición de la pesca, la protección y restauración de los ecosistemas marinos y una mayor transparencia sobre las subvenciones públicas.

"Más allá de este límite máximo tolerable, la pesca deja de proveer; destruye. Socava la riqueza financiera, humana y ecológica, así como a las comunidades locales, la seguridad alimentaria y el clima. Enriquece a inversores y alimenta imperios económicos más poderosos que las instituciones, suponiendo así también una amenaza para la democracia", ha denunciado la organización.