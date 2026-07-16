La Operación Paso del Estrecho supera los 640.000 pasajeros y 160.000 vehículos durante el primer mes

Archivo - Varios coches hacen cola en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar para pasar por la frontera de Ceuta a Marruecos en coche, a 26 de junio de 2022, en Ceuta, (España). Con la llegada de las vacaciones, se inicia la Operación Paso del Estrecho - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho 2026 ha superado los 640.000 pasajeros y 160.000 vehículos embarcados en los puertos españoles participantes en el dispositivo entre el 15 de junio y el 15 de julio, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha destacado que este primer mes se ha desarrollado con "elevados niveles de fluidez y coordinación".

En concreto, han realizado el cruce marítimo un total de 646.121 pasajeros y 160.698 vehículos, mediante un total de 2.220 rotaciones de buques. El tránsito de viajeros registra un descenso del 4,9 por ciento, mientras que el número de vehículos embarcados lo hace en un 4,4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Asimismo, las rotaciones efectuadas por las navieras se reducen un 6,3 por ciento respecto al pasado año. "Estos datos muestran, no obstante, una evolución estable del dispositivo y la consolidación de los flujos de movilidad entre Europa y el norte de África en un contexto de elevada demanda", ha manifestado.

Por puertos, Algeciras continúa concentrando el mayor volumen de tráfico de la Operación, con 357.590 pasajeros y 100.047 vehículos, seguido de Almería y Tarifa, con 115.000 pasajeros cada uno y 28.479 y 16.904 vehículos respectivamente desde el inicio del operativo.

En cuanto a las líneas marítimas, la conexión Algeciras-Tánger Med se mantiene como la ruta con mayor actividad, al registrar 250.504 pasajeros y 75.700 vehículos, seguida de Tarifa-Tánger Ville, con 115.880 pasajeros y 16.904 vehículos, y de Algeciras-Ceuta, con 107.086 pasajeros y 24.347 vehículos.

Por su parte, en el periodo de análisis los servicios asistenciales desplegados en los puertos han realizado un total de 386 asistencias sanitarias y 2.993 asistencias sociales.

Por áreas portuarias, Valencia registra el mayor número de asistencias sociales acumuladas, con 1.013 intervenciones, seguida de Tarifa, con 939; y Algeciras, con 364. En el ámbito sanitario, destacan Almería, con 247 asistencias; y Tarifa, con 57 actuaciones.

Interior ha recordado que esta es la primera operación en la que se aplica de forma obligatoria el Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea (EES, por sus siglas en inglés), un dispositivo que sustituye el sellado manual del pasaporte por el registro digital de los datos biométricos de los viajeros procedentes de terceros países.

"La entrada del EES, que ha exigido reforzar personal y medios en los puertos participantes, se ha resuelto sin incidentes ni grandes demoras a la hora de los embarques durante este primer mes de operación, gracias a la planificación previa y a la coordinación entre los organismos españoles y las autoridades marroquíes", ha señalado.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado "la eficacia de las medidas de planificación adoptadas para esta edición, especialmente en materia de gestión de flujos de viajeros, coordinación portuaria e información al ciudadano, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y ordenado hacia el norte de África".

Virginia Barcones ha recordado a los viajeros "la conveniencia de planificar los desplazamientos con suficiente antelación, adquirir billetes cerrados antes de llegar al puerto y revisar toda la documentación personal y del vehículo antes de iniciar el viaje".

La Operación Paso del Estrecho 2026 se desarrolla hasta el próximo 15 de septiembre bajo la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y con la participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades portuarias, capitanías marítimas, servicios sanitarios, Cruz Roja y otras administraciones e instituciones que colaboran para garantizar un tránsito seguro, cómodo y eficiente de millones de viajeros entre Europa y África.