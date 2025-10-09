Organizaciones civiles celebran la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, "un paso adelante en descarbonización"

Archivo - Una bicicleta y un coche circulan por la carretera de l’Arrabassada, a 15 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace y Ecologistas en Acción, han celebrado la aprobación este miércoles de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados. Este texto constituye "un paso adelante" en la descarbonización del sector transporte-movilidad a pesar de que no presenta "la ambición" que les hubiera gustado.

De cara al futuro, las organizaciones instan a los grupos políticos y al Gobierno a profundizar en los diferentes elementos de la Ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad "realmente justo y sostenible". "La Ley no está a la altura de los tiempos, pero constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando", inciden.

La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra del PP, Vox y UPN. En este sentido, la coalición de entidades se congratula de que "finalmente la abstención de Podemos haya permitido" la aprobación del texto. Además, manifiesta su confianza de que éste sea el punto de partida para seguir avanzando en la implementación de políticas de movilidad y transporte, incluidas sus infraestructuras, ambiciosas y coherentes desde los puntos de vista social, ambiental y climático.

Así se han expresado Alianza por el Clima, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Comisiones Obreras (CCOO), ConBici-Coordinadora en defensa de la bici, Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-Union, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un nuevo modelo energético, Promoció del Transport Public, Transport & Environment y la Unión General de Trabajadores (UGT).