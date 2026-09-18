Organizaciones LGTBI+ reclaman ante la embajada de Turquía en Madrid la liberación de detenidos en redadas policiales

Organizaciones representantes de las personas LGTBI+ ante la embajada de Turquía en Madrid. - FELGTBI+

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones representantes de las personas LGTBI+ han reclamado este viernes frente a la embajada de Turquía en Madrid la liberación de las personas detenidas por el régimen de Recep Tayyip Erdogan, exigiendo además que la Unión Europea imponga sanciones al país por la represión contra el colectivo.

"La diversidad no es una amenaza: es la base imprescindible de una sociedad libre y democrática", han defendido las entidades defensoras de los derechos humanos, que han protestado "contra los registros violentos y detenciones que han afectado a casi 300 personas desde el pasado 13 de septiembre, cuando se produjeron redadas en las principales ciudades turcas como Ankara, Estambul, Izmir y Mersin", según ha informado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Según han denunciado, "más de 162 personas, nueve asociaciones y 13 locales frecuentados por el colectivo fueron víctimas de redadas violentas por parte de la policía turca".

Las organizaciones han exigido "el establecimiento de garantías procesales reales conforme a los estándares internacionales de derechos humanos que frenen la persecución preventiva y arbitraria".

Las entidades han alertado de que este tipo de acciones violentas "se extienden en el tiempo desde hace más de dos décadas, coincidiendo con el mandato de Erdogan", pero han avisado de que, en los últimos dos años, "el Estado turco ha intensificado la represión contra la población LGTBI+ y ha sumido al país en una espiral de violencia", como demuestran, según indican, las detenciones de "más de 50 personas" durante el Orgullo de Estambul en junio.