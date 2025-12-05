Óscar López aplaude que RTVE se retire de Eurovisión como parte de la "presión internacional" a Israel

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho este viernes que le parece "muy bien" la decisión de RTVE de retirar a España del Festival de Eurovisión en respuesta a la decisión del certamen de mantener a Israel en la competición, porque el gesto se suma a la "presión internacional" para que el Gobierno de Benjamin Netanyahu cese los ataques contra la franja de Gaza.

"Me parece muy bien lo que ha hecho Televisión Española", ha respondido a preguntas sobre el caso a su llegada a una reunión de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en Bruselas, al tiempo que ha puesto en valor que otros países se hayan sumado a la iniciativa de España de no competir junto a Israel.

"Todo lo que sea presión internacional para que lo que en su día era un genocidio y lo que siguen siendo ataques, lo estamos viendo, que es lo que está pasando en Gaza todavía (...) para que el Gobierno de Netanyahu actúe conforme a la legalidad internacional, me parece bien", ha resumido López.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del Festival, tal y como se confirmó este jueves tras una votación de la Asamblea General de la Unión de Radiotelevisiones públicas Europeas (UER) en Ginebra.

Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five'-- hay otros cuatro países que han condicionado su presencia en el certamen a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).