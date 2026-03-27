Óscar López sobre crear una red social pública: "El debate debería empezar por definir si es un derecho ciudadano"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (i), durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). Este foro - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que el debate sobre la creación de una red social pública "debería empezar por definir si una red social es un derecho de los ciudadanos".

Así lo ha expresado este viernes el titular de la cartera de Transformación Digital durante su participación en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema 'El liderazgo de España en la estrategia europea'.

Para Óscar López, el debate sobre si Europa debe lanzar una red social es "interesante" y "atractivo desde el punto de vista intelectual".

"¿Debería de haber una red social pública? Si tenemos una radio y una televisión públicas es porque hay unas leyes que establecen que es un derecho de los ciudadanos ese servicio público", ha reflexionado, para después añadir que es un debate "apasionante", para el que en la actualidad no tiene respuesta, que "debería empezar por definir si una red social es un derecho de los ciudadanos".

El ministro ha añadido que "la radio y la televisión son públicas y tienen financiación pública" porque la sociedad ha entendido que "tienen derecho a tener información" a través de dichos medios. "No lo hacemos con los periódicos. ¿Deberíamos hacerlo con una red social? Me parece un debate, desde luego, estimulante", ha insistido.

"Lo que sí tenemos que hacer es regular las redes sociales", ha manifestado López, al tiempo que ha subrayado que "lo que no puede ser es que las redes sociales eliminen la moderación de contenidos o eliminen las herramientas que permiten verificar la veracidad". "Eso sí. Hay que regular las redes sociales, por supuesto", ha zanjado.