Pacma apuesta por un feminismo "sin distinción de especies" con una imagen de una mujer y una vaca

PACMA pide a la lucha feminista que no sea “ni oprimida ni opresora” en el Día de la Mujer - PACMA

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (Pacma) ha defendido este miércoles un feminismo "sin distinción de especies" lanzando un anuncio en redes sociales, bajo el lema 'Ni oprimidas ni opresoras', con una imagen de una mujer y una vaca en la que insta al colectivo femenino a solidarizarse también con la lucha animalista.

Coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la portavoz de Pacma, Yolanda Morales, ha explicado que el feminismo no se debe entender "sin el antiespecismo", un movimiento que busca el respeto hacia todas las demás formas de vida "sin discriminación por especie y no reconoce la supremacía humana" en tanto que entiende que la convivencia del ser humano "debe ser simbiótica y complementaria con el resto de seres vivos, y no jerárquica", según destaca el partido en un comunicado.

"Creemos que los colectivos que buscan liberarse de un tipo de opresión deben ser inclusivos con otros movimientos que necesitan eliminar también su yugo", ha añadido Morales.

Para el Partido Animalista, los movimientos feminista y animalista "deberían complementarse en todos los escenarios": "Toda persona que promueva el respeto hacia su realidad y circunstancias debe predicar con el ejemplo", han apuntado el Pacma. "Sin embargo, pocas son capaces de entender su propia participación en opresiones totalmente normalizadas como son las que reciben el resto de animales que conviven con nosotros", han agregado.

En este sentido, el Pacma ha señalado que "ya existe una corriente feminista-antiespecista" similar a la que el Partido Animalista defiende, "pero es secundada por una minoría". Así, ha detallado que las principales reivindicaciones del movimiento se basan "en que promover la explotación de hembras de otras especies desvirtúa al feminismo".

"Es el caso, por ejemplo, de las vacas lecheras, a las que se insemina para producir leche y terneros para consumo humano de manera cíclica hasta que son enviadas al matadero y bajo la confirmación científica sobre su capacidad de sintiencia", ha criticado. "Sin embargo, Pacma extiende esta consciencia hacia animales de ambos sexos", ha agregado

Por último, desde Pacma han afirmado que apoyarán los actos planificados por el Día de la Mujer en toda España, tanto presencialmente en las manifestaciones como a través de sus redes sociales.