PACMA denuncia los presuntos casos de maltrato animal de los últimos días en Ceuta: "Ninguna circunstancia lo justifica"

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha condenado este martes "con absoluta rotundidad" los presuntos casos de maltrato animal denunciados durante los últimos días en Ceuta. "Ninguna circunstancia política, económica o cultural puede justificar el maltrato animal. Quienes lo ejerzan, con independencia de su situación, deben responder legal y socialmente por sus actos", ha recalcado.

El partido denunció ante la Guardia Civil hace unos días que "un ciudadano sorprendió a otro hombre transportando una oca dentro de una bolsa y con las patas inmovilizadas en las inmediaciones del CETI". Según dijo, la intervención del testigo permitió liberar al animal, mientras el implicado huyó con una carpa sin ser identificado.

Además, puso en conocimiento de las autoridades la muerte de una cría de delfín localizada en la playa del Trampolín. En ese caso, apunto a que existían versiones "contradictorias". "Algunos testimonios sostienen que varias personas habrían sacado al cetáceo del agua y que una de ellas presuntamente lo golpeó; otra versión afirma que el animal llegó a la orilla ya muerto por causas desconocidas", señaló.

Ahora la formación ha ampliado la denuncia , tras conocer de primera mano el testimonio de varias trabajadoras de la limpieza que apuntan haber hallado gatos "partidos por la mitad" y desmembrados desde el salto de los migrantes a finales de julio. En este sentido, PACMA ha advertido que continuará denunciando cualquier nuevo caso,

Asimismo, ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que el secretario de su Junta Directiva, Asier Esparza, condena los hechos y pide colaboración ciudadana para reunir testimonios, fotografías o vídeos de sucesos similares que pudieran facilitar una investigación.