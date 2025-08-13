PACMA pide más efectivos y medios para investigar los incendios forestales y aplicar condenas "con mayor frecuencia"

Incendio de Calera y Chozas, a 13 de agosto de 2025, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha manifestado su preocupación por el "asedio forestal y animal" que cada verano arrasa miles de hectáreas en España, con graves consecuencias para la fauna, la flora y las personas, por lo que ha reclamado más efectivos y medios, así como aplicar condenas.

En este contexto, PACMA denuncia que "un porcentaje muy bajo" de los responsables acaban identificados y condenados, y que las investigaciones judiciales en los grandes incendios "suelen tardar más de cinco años en resolverse".

El partido recuerda que las penas por provocar un incendio forestal pueden llegar hasta 20 años de prisión si se pone en peligro la vida humana, además de elevadas multas e indemnizaciones, pero reclama que estas condenas se apliquen "con mayor frecuencia y publicidad para disuadir futuros delitos".

La formación política animalista y medioambiental subraya que la lucha contra los incendios "no debe limitarse a la extinción" y reclama incrementar los efectivos y recursos policiales especializados, reforzar la vigilancia en zonas rurales y apostar por la prevención durante todo el año, especialmente en invierno, con trabajos de desbroce, gestión forestal y educación ambiental.

En este punto, indica que en España, la gestión de la extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas y muchas de ellas externalizan total o parcialmente el servicio a empresas privadas lo que implica que "una parte importante del presupuesto anual contra incendios se destina a contratos con empresas privadas para medios aéreos, maquinaria pesada y brigadas temporales, mientras que la prevención y la investigación pública pueden estar recibiendo una atención insuficiente".

Por este motivo, instan al Gobierno y a las comunidades autónomas a actuar "con contundencia para esclarecer las causas de los grandes incendios, garantizar que las condenas se cumplen y proteger de forma efectiva el patrimonio natural, evitando que cada verano se repita el desastre".