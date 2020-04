Padres por subrogación denuncian que hay bebés "solos" en Ucrania y Georgia ante la pandemia y piden poder viajar

El estudio revela que las madres no muestran el mismo nivel de salud emocional durante el embarazo que sus parejas masculinas, de acuerdo con los síntomas de distrés psicológico presentados

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Padres de bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania y Georgia denuncian que hay niños y niñas recién nacidos que se encuentran en esos países "solos" y piden poder viajar allí a pesar del cierre de fronteras a raíz de la pandemia del COVID-19. También hay varias familias que están en España a la espera del nacimiento de sus bebés en los próximos días.

La Asociación de familias Por Gestación Subrogada en Georgia y Ucrania (Apingu) solicita "la protección urgente e igualitaria de estos niños, como si de forma natural se hubieran concebido". "Necesitan urgentemente que sus padres podamos acceder a ellos conforme a nuestro mayor deber y deseo, para cogerles en brazos, sacarles de allí, y proporcionarles su hogar", argumentan desde la asociación.

Apingu tiene constancia de dos bebés ya nacidos en Kiev (Ucrania) cuyas familias se encuentran en España en la actualidad, y de otras seis familias que están a la espera del nacimiento previsto próximamente en la capital ucraniana. Además, hay dos parejas que se encuentran en España y cuyos bebés han nacido ya en Georgia por esta práctica, si bien desde Apingu inciden en que hay "muchas más" familias" en estas circunstancias.

"Nuestros hijos nacidos en Ucrania están sufriendo. Se encuentran solos sin sus padres, en unas habitaciones masificadas a modo de orfanatos privados", denuncia Apingu en un comunicado. Los dos bebés ya nacidos en Ucrania se encuentran a cargo de personal médico y sanitario, con cuidados y supervisión continua de los padres desde España, según informa la asociación.

Los padres no pueden registrar la identidad los recién nacidos en tanto no se les permita cruzar la frontera para hacerlo en persona, tal y como destaca Apingu. "Esto significa que son niños oficialmente inexistentes, cuyos padres no podemos decidir sobre su salud en caso de prematuridad, coronavirus u otras complicaciones", apostilla Apingu, que lamenta que la "crueldad y violencia" de esta situación afecta al "bienestar, salud a incluso seguridad" de los menores.

FRONTERAS ABIERTAS PARA CASOS EXCEPCIONALES

Si bien las fronteras se encuentran cerradas actualmente, desde Apingu recalcan que están abiertas para casos excepcionales, como por ejemplo el de los trabajadores extranjeros. Así, asevera que excepcionalmente se puede entrar en Ucrania y Georgia, previa autorización de los Gobiernos, tras una nota que deben emitir las embajadas representativas de España en estos países.

En este contexto, la asociación lamenta que ni Ucrania ni Georgia hayan autorizado la entrada en el país a las familias españolas, debido a que la Embajada de España en Ucrania "se niega sistemáticamente a trasladarle" la necesaria nota diplomática necesaria. Es más, desde Apingu denuncian que la Embajada ha llegado a "advertir a los padres que desistan de su intento de acceso a los bebés, nacidos o por nacer".

"España suplanta a Ucrania en la autorización del acceso a nuestros hijos, ejerce en su lugar la competencia para autorizarlo, aplica por sí misma el Derecho Ucraniano en su nombre, y al mismo tiempo elude el Derecho Internacional de Derechos Humanos que les ampara", remarcan desde la asociación.

Asimismo, Apingu carga contra el Gobierno español porque hasta el momento no ha mediado para "asegurar la libertad de circulación" de los bebés ya nacidos por gestación subrogada para que puedan entrar en España. "Tienen pasaportes no europeos (ucranianos) que no les garantizan poder embarcar en las escalas en los pocos vuelos disponibles que hay, reservados a europeos", sostiene la asociación.

Las familias que han logrado regresar a España desde Ucrania durante el Estado de Alarma lo han conseguido tras "buscarse la vida", tal y como insisten desde Apingu. "Si alguno de nuestros hijos está ya en casa, ha llegado sin pasaporte español y sin derechos, al exigirle unos requisitos que no se exigen a los niños adoptados", subrayan.