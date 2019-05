PantallasAmigas tras el caso de la trabajadora de Iveco: "Son imágenes privadas y robadas que no podemos compartir"

Publicado 29/05/2019 18:53:36 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director y fundador de PantallasAmigas, Jorge Flores, sostiene que hay que "tomar conciencia" como sociedad de que se trata de "imágenes privadas y robadas" y que nadie tiene derecho a compartirlas, tras el caso de una trabajadora de Iveco que se quitó la vida después de que se difundiera entre los empleados un vídeo de ella de carácter sexual de hace cinco años.

En una entrevista concedida a Europa Press, el director de PantallasAmigas destaca que, ante los problemas relacionados con imágenes íntimas, es necesario "contribuir como sociedad, porque si la mayoría de la población no participa en esa violación de la intimidad, la víctima no sufriría esa presión y ultraje".

En este sentido, Flores apunta que "si las personas no difundieran esas imágenes, este delito quedaría únicamente en que una o dos personas lo hubieran visto". "El hecho de que la gente hable sobre ellas o que se las reenvíen y las vean, es el daño principal que se está haciendo. Además se hace conscientemente porque se trata de un ciclo que puede ser infinito porque no se sabe cuándo van a reaparecer esas imágenes", subraya.

"Por lo tanto, si la gente no participase en esas dinámicas, las víctimas no sufrirían tanto. Como sociedad debemos tomar conciencia de que son imágenes privadas y robadas y que no tenemos derecho a compartirlas", recalca.

Preguntado sobre si cree que, como los más pequeños, las personas adultas deberían formarse en el uso de Internet y las nuevas tecnologías, el director de PantallasAmigas considera "las personas adultas están en un nuevo contexto y deben conocer los riesgos que este conlleva". "Mediante la exposición de imágenes íntimas a través de fotografías, vídeos o el uso de la webcam se pueden sufrir diversas consecuencias", indica.

"EL DAÑO PUEDE SER MUY GRANDE E IRREVERSIBLE"

Según advierte Jorge Flores, "el daño puede ser muy grande e irreversible, entre familiares, amigos o incluso en el trabajo, por lo que deben estar informados sobre todos los riesgos que esta práctica conlleva".

En este contexto, aclara a Europa Press que el 'sexting' es el envío voluntario de imágenes íntimas (fotografías o vídeos) a otra persona, normalmente, a través de un teléfono móvil. "Es un acto que se pretende que sea libre, pero debe ser meditado e informado", añade.

"El problema es cuando no es así, y a veces, solo a veces, corresponde con una situación donde hay falta de autoestima y mediante la difusión de este tipo de imágenes se tiene un refuerzo positivo de otras personas", destaca.

En caso de que se produzca una difusión de imágenes sin consentimiento, Jorge Flores aconseja "buscar apoyo emocional en alguien cercano para que ayude a la víctima a analizar las cosas con más tranquilidad y le proporcione apoyo moral, alguien en quien confiar".

Además, recomienda "guardar pruebas" de ese chantaje o difusión y proteger los equipos móviles con el objetivo de reducir las posibilidades de que esa persona esté accediendo a los archivos; y eliminar otras imágenes íntimas que pudieran estar almacenadas y cambiar las contraseñas en dispositivos digitales y redes sociales para que se no pueda acceder a ellas.