El Papa acepta la renuncia del arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, favorito de Trump en el Cónclave

El Papá León XIV - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha nombrado a Ronald Hicks nuevo arzobispo de Nueva York, tras aceptar la renuncia del cardenal Timothy Dolan, favorito del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Cónclave que eligió a León XIV para suceder a Francisco.

Según ha informado Vatican News, Ronald A. Hicks era obispo de la diócesis de Joliet, en Illinois (Estados Unidos). El Papa lo ha nombrado hoy, 18 de diciembre, .

Nacido el 4 de agosto de 1967 en Chicago, Hicks asistió al Niles College Seminary y obtuvo la licenciatura en Filosofía en la Universidad Loyola de Chicago. Fue voluntario de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Realizó sus estudios eclesiásticos en la Universidad de Saint Mary of the Lake y en el Seminario Mundelein de Mundelein, Illinois. Posteriormente, se doctoró en Ministerio en la misma universidad.

Fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1994 para la Arquidiócesis Metropolitana de Chicago, donde desempeñó varios cargos.

Aunque sin nombrarle directamente, Trump hizo referencia a Dolan durante el Cónclave asegurando que el arzobispo de la ciudad de Nueva York era "muy bueno". "Me gustaría ser Papa yo mismo, esa sería mi primera opción", dijo Trump para después asegurar que no tenía "preferencias".

Nacido el 6 de febrero de 1950 en la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri (Estados Unidos), tiene 75 años, edad a la que los prelados presentan su renuncia al Pontífice.

Hasta 2013, Dolan presidió a Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, convirtiéndose en una figura mediática en su país, hasta el punto de ser considerado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time en 2012.