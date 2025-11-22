El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz Rafael Zornoza, investigado por abusos

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado este sábado a Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla, como nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, tras aceptar la renuncia presentada por Rafael Zornoza como obispo de Cádiz y Ceuta, investigado por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado la Conferencia Episcopal Española.

La aceptación de la renuncia del obispo de Cádiz se produce días después de una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo Rafael Zornoza, a quien el Vaticano le ha abierto una investigación por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relantando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.

El Papa aseguró este miércoles que el obispo insistía en su inocencia y pidió "permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias". Preguntado por el mensaje que lanza a las víctimas, el Papa ha respondido que espera que éstas "encuentren siempre un lugar seguro para hablar" donde "puedan presentar sus casos".

Asimismo, ha remarcado "respetar los procesos" que "requieren tiempo", y "la necesidad de seguir los pasos indicados por la justicia, en este caso de la Iglesia".

VALDIVIA, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE CÁDIZ Y CEUTA

Ramón Valdivia nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997). Bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003.

Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008). Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (2020). Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.