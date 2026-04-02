El Papa avisa a los políticos de que la "prepotencia" no es el camino del "bien" en su primera Misa Crismal

02 April 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV celebrates a Chrism Mass in St. Peter's Basilica, as part of the Holy Week celebrations. Photo: Maria Laura Antonelli/AGF via ZUMA Press/dpa - Maria Laura Antonelli/AGF via ZU / DPA

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha avisado a los políticos de que la "prepotencia" no puede ser el camino del "bien" durante la primera Misa Crisma de su pontificado, ante una Basílica de San Pedro repleta.

El Papa ha explicado que, a lo largo de la historia "la misión ha sido no pocas veces trastocada por lógicas de dominio, totalmente ajenas al camino de Jesucristo". "Ni en el ámbito pastoral, ni en el ámbito social y político, el bien puede provenir de la prepotencia", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que los "grandes misioneros" son testigos de acercamientos "cuidadosos" y ha asegurado que su "método" consiste en compartir la vida, el servicio "desinteresado", renunciando a estrategias "calculadora", destacando el diálogo.

Además, ha propuesto que la evangelización debe basarse en la humildad y el respeto hacia las comunidades, alejándose de cualquier idea de imposición y sin "convencer" o "conquistar".

"Es necesario llegar con sencillez al lugar al que se nos envía, honrando el misterio que cada persona y cada comunidad lleva consigo: una sacralidad que nos trasciende por todas partes y que se vulnera cuando nos comportamos como dueños de los lugares y de la vida ajena", ha apuntado el pontífice.

Durante la homilía de este jueves, León XIV ha hablado de "esperanza y de fortaleza" en la misión cristiana en este momento "oscuro" de la historia, pidiendo "unidad".

"En esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro 'sí' a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz. ¡Sí, aquí estamos! ¡Superemos el sentimiento de impotencia y de miedo! Nosotros anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, en la espera de tu venida", ha concluido el Papa.