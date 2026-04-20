El Papa clama desde Angola contra la "violencia y explotación" y pide escuchar y cuidar a las personas mayores

El Papa en su visita a una residencia de mayores en Saurimo, Angola. - Europa Press/Contacto/Vatican Media

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha clamado contra la "opresión, violencia" y la "explotación", este lunes, durante una misa en la explanada de Saurimo, en Angola, la tercera parada de su viaje a África. Asimismo, ha visitado una residencia de ancianos y ha pedido escuchar y cuidar a las personas mayores.

"No hemos venido al mundo para morir. No hemos nacido para convertirnos en esclavos ni de la corrupción de la carne, ni de la del alma: toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira niega la resurrección de Cristo, don supremo de nuestra libertad", ha subrayado el Pontífice, ante alrededor de 60.000 fieles --según señala el portal oficial del Vaticano citando datos de las autoridades locales--.

Así lo ha indicado desde la capital de la provincia minera de Lunda Sul, en el noreste de Angola, un centro de la industria del diamante.

En este sentido, ha lamentado que "muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza" y ha puntualizado que "cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos".

También ha advertido del riesgo de sustituir "la fe auténtica" por "un comercio supersticioso, en el cual Dios se convierte en un ídolo al que sólo se recurre cuando conviene". "Incluso los dones más hermosos del Señor -que siempre cuida de su pueblo- pueden convertirse en una exigencia, un premio o un chantaje, y son malinterpretados precisamente por quienes los reciben", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que el relato evangélico hace comprender "que existen motivos equivocados para buscar a Cristo, sobre todo cuando se le considera un gurú o un amuleto de la suerte".

Por otro lado, durante una visita a una residencia de ancianos, el Papa ha hecho un llamamiento a "no olvidar" y a "escuchar" a las personas mayores.

"El cuidado de las personas frágiles es un indicador muy importante de la calidad de la vida social de un país. Y no olvidemos que a las personas mayores no sólo hay que asistirlas, ante todo hay que escucharlas, porque custodian la sabiduría de un pueblo. Y les debemos gratitud, porque han afrontado grandes dificultades por el bien de la comunidad", ha asegurado.

Los 62 residentes de este centro tienen entre 60 y 93 años y algunos han sufrido abusos de familiares que los abandonaron acusándolos de brujería, según Vatican News.

La directora de la residencia, Georgina Mwandumba, ha afirmado que el centro se fundó "para proteger a las personas mayores en situación de riesgo social" y que han sufrido violencia doméstica, "y que necesitan atención familiar dentro de la sociedad".

"Es mucho más que una simple residencia de ancianos, mucho más, porque es un lugar que brinda cuidado, seguridad y esperanza. Aquí, las personas encuentran las condiciones para vivir con dignidad", ha explicado la directora.