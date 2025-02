El Papa condena la muerte de niños "sacrificados a los ídolos del poder y la ideología", en una Cumbre vaticana

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha condenado la muerte de niños "bajo las bombas, sacrificados a los ídolos del poder, de la ideología y de los intereses nacionalistas", la muerte de niños en el mar, la situación de los niños en situación de pobreza, explotados y maltratados, y ha calificado el aborto de "práctica homicida", durante la I Cumbre mundial sobre los derechos de los niños en el Vaticano.

"No es aceptable lo que lamentablemente hemos visto casi a diario en los últimos tiempos, a saber, niños que mueren bajo las bombas, sacrificados a los ídolos del poder, de la ideología y de los intereses nacionalistas. En realidad, nada vale la vida de un niño. Matar a los pequeños es negar el futuro", ha advertido el Pontífice, este lunes, durante su discurso en la apertura de la cumbre.

En el evento, han participado, entre otras personalidades, la Reina Rania de Jordania, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, el exjefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi y la expresidenta de Indonesia, Megawati Sukarnopoutri, entre otros.

Bajo el título 'Amémoslos y protejámoslos', el Papa Francisco ha pronunciado un discurso en el que también ha denunciado la explotación a la infancia, la pobreza, la falta de educación, la falta de trabajo, el maltrato y la situación de los niños migrantes que mueren en el mar.

Poco antes de su entrada, los propios niños han entregado al Papa numerosos dibujos de colores y un mensaje en nombre de los más pequeños, agradeciéndole que escuchara sus preguntas y la confianza que deposita en los niños para cambiar el mundo.

En su discurso, Francisco ha dirigido su mirada a las "periferias difíciles, donde los más pequeños son a menudo víctimas de fragilidades y problemas que no se pueden subestimar"; periferias, según ha dicho, marcadas "por la pobreza, la guerra, la falta de escuela, la injusticia y la explotación", que no son sólo "las polvorientas de una favela o un barrio marginal, sino también las periferias de los países ricos, donde el mundo no es inmune a la injusticia".

"Las escuelas y los servicios sanitarios tienen que vérselas con niños ya probados por tantas dificultades, con jóvenes ansiosos o deprimidos, con adolescentes que toman el camino de la agresividad o la autolesión. Además, según la cultura eficientista, la propia infancia, como la vejez, es una 'periferia' de la existencia", ha explicado.

Además, ha mostrado su preocupación por cómo los jóvenes, "que son signos de esperanza en la sociedad", miran al futuro abrumados por la falta de trabajo y de oportunidades, o por cómo algunos caen en las drogas o rehenes de bandas criminales.

Asimismo, ha pedido tener cuidado con el "individualismo exagerado" de los países desarrollados que es venenoso para los más pequeños. "A veces son maltratados o incluso reprimidos por quienes deberían protegerlos y cuidarlos; son víctimas de peleas, de angustias sociales o mentales y de las adicciones de sus padres", ha alertado.

También ha recordado a los niños que mueren en el mar, en el desierto, en las travesías, "en las múltiples rutas de desesperados viajes de esperanza" y ha criticado que estas injusticias, para las organizaciones internacionales, forman parte de la "crisis moral global".

"Son situaciones diferentes, pero ante las que nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo es posible que la vida de un niño acabe así? No. No es aceptable y debemos resistirnos a la habituación. La infancia negada es un grito silencioso que denuncia la injusticia del sistema económico, la criminalidad de las guerras, la falta de atención médica y de escolarización", ha remarcado.

El Papa ha alertado, asimismo, de que en el mundo hay 40 millones de niños desplazados por los conflictos, que unos 100 millones no tienen hogar y que 170 millones de niños son víctimas de trabajos forzados, trata, abusos y explotación de todo tipo, incluidos los matrimonios forzados. Además, se ha referido al fenómeno creciente de los menores no acompañados.

En este línea, ha lamentado que haya aproximadamente 150 millones de niños "invisibles" que no tienen existencia legal ni acceso a la educación o la atención sanitaria, que pueden caer en la trata de seres humanos y ser vendidos como esclavos, según ha advertido.

"Recordemos a los pequeños rohinyás, que a menudo luchan por ser empadronados, a los niños indocumentados en la frontera estadounidense, a las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación y esperanza de miles de personas que suben del Sur a Estados Unidos, y a muchos otros", ha subrayado.

Así, ha señalado que "lamentablemente, esta historia de opresión de los niños se repite", pensando en los relatos de sus abuelos sobre la Primera Guerra Mundial. Ya de niños, según ha indicado, han vivido "la oscuridad, los malos olores, el frío, el hambre, la suciedad, el miedo, la vida extraviada, la pérdida de los padres, del hogar, el abandono, todo tipo de violencia".

"Mirar a través de los ojos de quienes han vivido la guerra es la mejor manera de comprender el inestimable valor de la vida. Pero también escuchar a los niños que hoy viven en la violencia, la explotación o la injusticia sirve para reforzar nuestro 'no' a la guerra, a la cultura del descarte y del beneficio, en la que todo se compra y se vende sin respeto ni cuidado por la vida, especialmente la vida pequeña e indefensa", ha añadido el Papa.

También ha condenado el aborto, que ha definido como "una práctica homicida" que "suprime la vida de los niños" y "corta la fuente de esperanza de toda la sociedad".