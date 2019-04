El Papa dedicará el Via Crucis a la esclavitud que sufren las mujeres forzadas a prostituirse

Publicado 17/04/2019 14:49:52 CET

ROMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa reflexionará durante el Via Crucis que presidirá en el Coliseo de Roma el próximo viernes Santo sobre la esclavitud a la que se ven sometidas las mujeres que caen en redes de trata de personas, al confiar los textos de las catorce estaciones que recorren desde la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura a Sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata y presidente de la Asociación "Slaves no more".

Francisco, que presidirá el Via Crucis en el icónico monumento de Roma, símbolo de los primeros mártires cristianos arrojados a las fieras, clamó el año pasado "vergüenza" por la indiferencia de los hombres ante las lacras que afligen el mundo. Este año será la monja italiana Bonetti, que ha dedicado su vida a ayudar a las mujeres que son obligadas a prostituirse en la calle, la que prepare los textos. En 2012 fundó la asociación 'Slaves no more' en Italia que lucha contra cualquier forma de violencia, abuso y discriminación contra las mujeres.

Como ya se ha convertido en una tradición, el Papa celebrará los oficios del jueves Santo en una cárcel donde lavará los pies de 12 reclusos con lo que inaugurará las celebraciones de Semana Santa. Según especificó la Oficina de prensa del Vaticano, el pontífice acudirá al Centro Penitenciario de Velletri (Roma, Italia) aunque por razones de privacidad no se ha revelado la identidad de los presos.

"Además de la celebración litúrgica, el pontífice va a mantener un encuentro con los presos, con el personal civil y con los integrantes del cuerpo de agentes de prisiones", informó el Vaticano. Francisco saldrá de la Casa Santa Marta, donde reside, a las 15:30 horas en coche. En las instalaciones penitenciarias, será recibido por la directora del Penitenciario, Maria Donata Iannantuono, la subdirectora, Pia Palmeri, la comandante de la policía de prisiones, Maria Luisa Abbossida y el capellán el P. Franco Diamante.

Después del saludo a los representantes del personal civil, de la policía y de los reclusos, el Papa celebrará la misa y procederá con el ritual del lavatorio de los pies a 12 reclusos. Al final de la celebración recibirá el saludo de la directora y tendrá lugar el intercambio de regalos, para luego regresar al Vaticano.

En 2017, el Papa acudió a la cárcel de máxima seguridad Paliano, una fortaleza al sur de Roma, donde lavó a 12 presos, entre ellos tres mujeres y un musulmán. Era la única prisión en Italia en la que están recluidos miembros de la mafia que decidieron colaborar con la justicia para a cambio de una reducción de la pena, que son denominados "colaboradores con la justicia". El año pasado, el pontífice escogió la prisión central de Roma 'Regina Coeli' en la que visitó también la VIII Sección donde cumplen condena los presos que han cometido delitos de naturaleza sexual.

SÉPTIMA SEMANA SANTA

Francisco preside de este modo su séptima Semana Santa al frente de la Iglesia católica en Roma. Los oficios comenzaron oficialmente el pasado 14 de abril con la misa del domingo de Ramos y de la Pasión del Señor.

En la solemne celebración, en la que el Santo Padre bendijo las palmas y ramas de olivo, el Papa dijo que el "triunfalismo" es la tentación "más pérfida" que amenaza a la Iglesia. Una forma sutil de triunfalismo es la mundanidad espiritual, que es el mayor peligro, la tentación más pérfida que amenaza a la Iglesia", señaló.

El jueves 18 de abril, el Papa presidirá la Misa Crismal a las 9:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro, a la que asistirán sacerdotes, cardenales y obispos de toda Italia. Como es habitual, el pontífice argentino bendecirá los óleos que se utilizarán en la administración de los principales sacramentos durante el año. Ese día por la tarde, el Obispo de Roma presidirá la Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la que se recuerda la última cena de Jesús.

El sábado 20 de abril, el santo Padre entrará en procesión a la basílica de San Pedro a oscuras portando el cirio Pascual para celebrar la Vigilia Pascual y finalmente el 21 de abril, Domingo de Resurrección, Francisco presidirá la misa en la Plaza de San Pedro a las 10:15 horas, tras la cual dará al mundo entero la bendición 'Urbi et Orbi' al mediodía que solo se imparte sólo en Semana Santa, Navidad y tras la elección de un Pontífice.