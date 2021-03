El Papa hace un llamamiento por la paz en Siria cuando se cumplen 10 años del conflicto

ROMA, 14 Mar. ( EUROPA PRESS) -

El Papa ha hecho un llamamiento por la paz en Siria cuando se cumplen 10 años del conflicto y ha llamado a la comunidad internacional a facilitar la "reconstrucción" y la "reconciliación" en el país.

"Pido a los implicados que muestren signos de buena voluntad para que la población ya extenuada tenga esperanza y para que la comunidad internacional facilite la reconstrucción del país", ha señalado el Papa durante el ángelus de este domingo.

El Pontífice se ha asomado al balcón del Palacio Apostólico del Vaticano y ha presidido el ángelus ante los fieles que se han congregado en la plaza de San Pedro del Vaticano. Pero este lunes, la región del Lazio tendrá nuevas restricciones de movilidad y la imposición de cierre de las actividades no esenciales, ya que pasará a estar catalogada como zona roja en vista del alto índice de difusión del coronavirus.

El Papa ha dedicado su alocución a la misericordia y ha pedido a los fieles que acudan "a la confesión para abrir el corazón a la misericordia llena de ternura y bondad de Dios".

Por la mañana, Francisco ha celebrado una misa con motivo del 500 aniversario de la evangelización católica de Filipinas, el país asiático con mayor número de creyentes.

El Papa ha pedido a los católicos de ese país que sigan transmitiendo la fe en el mundo: "Han pasado quinientos años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Habéis recibido la alegría del Evangelio: que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en vuestro pueblo, en vuestros ojos, rostros, canciones y oraciones".

En la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa ha alabado la labor de las mujeres filipinas que en Roma "son 'contrabandistas de fe', porque donde van a trabajar siembran fe".

Además, ha instado al pueblo filipino a "no detener la obra de evangelización, que no es proselitismo", para que llegue al mayor número de personas posible, y ha destacado que la Iglesia católica tiene una misión porque "no es enviada para juzgar, sino para acoger". "No imponer sino sembrar; no para condenar, sino traer a Cristo que es la salvación", ha dicho.