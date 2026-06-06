El Papa inicia su primer trayecto en el papamóvil entre cánticos de "Viva León XIV" y "Alza la mirada"

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil tras su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). La recepción reúne a las máximas autoridades del Estado y de la Iglesia católica en España y marca el inicio oficial d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha iniciado cerca de las 13.40 horas de este 6 de junio su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de "¡Viva el Papa!" y "Alza la mirada", himno oficial de la visita a España, que ha comenzado con la recepción oficial celebrada en el Palacio Real con autoridades del Estado y representantes del cuerpo diplomático.

El Pontífice ha abandonado minutos antes el Palacio Real por la Plaza de la Armería, el mismo acceso por el que había llegado previamente, mientras las campanas de la Catedral de la Almudena repicaban para despedirle.

Antes de su salida, los fieles esperaban al Papa con agua, gorras y abanicos, ante los 25ºC que reinaban a primeras horas en la capital. A su paso por la calle Bailén, los ciudadanos le han ovacionado, saludado y grabado con sus teléfonos móviles, mientras coreaban cánticos de apoyo como 'Viva el Papa', además de entonar la canción religiosa 'Alza la mirada', himno oficial de la visita del Papa León XIV a España, compuesto por Javi Caño y Marcos Ricbour. La canción incluye al Gran Coro de Voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Gran Canaria y Tenerife, con cerca de 1.700 voces.

Este primer trayecto parte del Palacio Real y recorre la Plaza de España, calle de la Princesa, El Corte Inglés de Princesa, bulevares de Madrid y Plaza de Colón. En los alrededores de la Audiencia Nacional, el Papa ha abandonado el papamóvil para continuar el trayecto en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se aloja durante su estancia en Madrid.

En esta jornada también está previsto un segundo recorrido en papamóvil tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel (18 horas) para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

En concreto, el Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital, lo que facilitará ver al Papa desde la calle. El recorrido está previsto para las 20.30 horas, según indicó la Archidiócesis de Madrid.