El Papa León XIV pasa una noche "tranquila" tras la extirpación de un tumor en el pulmón

1125160.1.260.149.20261014102307 El Hospital Gemelli. - Maria Laura Antonelli / Agf / Zuma Press / Europa

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pasado una noche "tranquila" en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, tras la operación a la que se sometió este martes para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, es decir, un tumor maligno en el pulmón.

"El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", ha informado la Sala de Prensa de la Santa Sede, a través de su canal de Telegram, según indica el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según el boletín médico de este martes, la intervención transcurrió "sin complicaciones" y concluyó "con éxito", con una duración de unos 90 minutos.

Al Pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Según el parte médico, el examen histológico realizado in situ confirmó el diagnóstico de "adenocarcinoma pulmonar", es decir, cáncer de pulmón, tal y como ya sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.