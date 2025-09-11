El Papa León XIV pide a nuevos obispos "humildad" y "valentía" ante desafíos como "la guerra" o "la crisis de fe"

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los obispos ordenados en el último año, a los que ha recibido este jueves en audiencia, a ser "humildes" y a anunciar el Evangelio con "valentía" ante desafíos como "la guerra y la violencia, el sufrimiento de los pobres" y la "crisis" de fe y de práctica eclesial.

"La crisis de la fe y su transmisión, junto con los desafíos de la pertenencia y la práctica eclesial, nos invitan a redescubrir la pasión y la valentía para un nuevo anuncio del Evangelio. Al mismo tiempo, muchas personas que parecen alejadas de la fe a menudo regresan a las puertas de la Iglesia o se abren a una nueva búsqueda de espiritualidad, que a veces encuentra un lenguaje y una forma inadecuados en los programas pastorales tradicionales", ha indicado en su mensaje dirigido a los prelados.

Asimismo, les ha pedido que no olviden otros desafíos, más culturales y sociales, que afectan a todos y, en especial, a ciertas regiones como "la tragedia de la guerra y la violencia, el sufrimiento de los pobres, las aspiraciones de tantos a un mundo más fraterno y solidario" y "los desafíos éticos que interpelan sobre el valor de la vida y la libertad".

Además, el Pontífice ha llamado a los nuevos prelados a ser humildes y servidores, y ha confesado que él mismo se pregunta por qué fue elegido. "Quizás algunos de ustedes todavía se pregunten: ¿por qué fui elegido? Al menos yo me lo pregunto", ha añadido.

Asimismo, ha recordado al Papa Francisco cuando dijo que "la única autoridad" que tienen los obispos "es el servicio, y un servicio humilde". "Por eso, les pido que estén siempre vigilantes y que caminen con humildad y oración, para convertirse en servidores del pueblo al que el Señor los envía", ha señalado.

Igualmente, ha explicado que el espíritu de servicio debe también "reflejarse en el estilo de apostolado, las diversas formas de pastoral y gobierno, y el anhelo de proclamación, de maneras tan diversas y creativas como las situaciones específicas que enfrentan".