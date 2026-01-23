El Papa León XIV pide promover los valores católicos para construir una Europa "más pacífica y justa"

El Papa León XIV. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido promover los valores católicos para construir una Europa "más pacífica y justa", en un mensaje dirigido a una conferencia sobre 'Construcción de la Paz en Europa', organizada por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice en Luxemburgo.

"Que esta Conferencia contribuya a promover el papel de los valores católicos en la construcción de un continente europeo más pacífico y justo", ha pedido el Papa a los participantes de la conferencia sobre el tema 'La construcción de la paz en Europa: ¿Qué papel desempeñan el pensamiento social católico y los valores universales?'.

Prevost enfatiza que el tema cobra especial relevancia en el mundo actual, donde existe una "reticencia" de las sociedades a debatir los valores universales que propone la religión y "su contribución al bien común".

"Esta reticencia tiene diversas causas, pero la crisis subyacente es la propagación del relativismo y la reducción de la verdad a meras opiniones", reza el mensaje papal, firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin.

También afirma que ningún continente ni ninguna comunidad puede "vivir y prosperar en paz sin verdades compartidas que definan sus normas y valores".

El Papa elogia la doctrina social católica que "tiene mucho que ofrecer, pues trasciende fronteras y ofrece una plataforma para los intereses y estilos de vida colectivos, facilitando así la coexistencia pacífica".

Finalmente, reitera la "urgente necesidad" de recuperar "la verdad de que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios" y se remite a las palabras del Papa Juan Pablo II en su encíclica 'Centesimus Annus', que afirma que "sin respeto al derecho natural fundamental a conocer la verdad y vivir conforme a ella, no hay progreso real".