El Papa León XIV recorrerá unos 2.500 kilómetros durante su viaje a España y pronunciará hasta 17 discursos y homilías

El Papa León XIV durante la audiencia general. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recorrerá cerca de 2.500 kilómetros durante los seis días que durará su viaje a España, del 6 al 12 de junio, en los que visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En total, el Papa intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman el programa, que ha sido publicado este miércoles por el Vaticano.

En concreto, pasará por cinco diócesis: Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat (a la que pertenecen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y la Abadía de Montserrat), Canarias y diócesis Nivariense (Tenerife).

Según la CEE, todo el programa comparte tres ejes: "la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes, como con la sociedad civil y las Iglesias locales".