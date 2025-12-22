El Papa León XIV urge a una "formación integral" de los candidatos a sacerdotes frente a la "vergüenza" de los abusos

El Papa recibe a la Curia Romana para expresar sus felicitaciones por Navidad. - Europa Press/Contacto/Simone Risoluti

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha urgido a una "formación integral" de los candidatos a sacerdotes frente a la "vergüenza" de la crisis de los abusos en la Iglesia. Así lo indica en su carta apostólica 'Una fidelidad que genera futuro', publicada este lunes, con motivo del LX aniversario de los decretos conciliares 'Optatam Totius' y 'Presbyterorum Ordinis', promulgados en 1965.

"En estas últimas décadas, la crisis de confianza en la Iglesia provocada por los abusos cometidos por miembros del clero --que nos llenan de vergüenza y nos llaman a la humildad-- nos ha hecho aún más conscientes de la urgencia de una formación integral que asegure el crecimiento y la madurez humana de los candidatos al presbiterado, junto con una rica y sólida vida espiritual", señala.

También aboga por un "renovado compromiso formativo" para afrontar el fenómeno de quienes, después de algunos años o incluso decenios, abandonan el ministerio. "Esta dolorosa realidad, en efecto, no debe interpretarse sólo en clave jurídica, sino que exige mirar con atención y compasión la historia de estos hermanos y las múltiples razones que pudieron conducirlos a tal decisión".

En este sentido, señala que "el seminario, sea cual sea su modalidad, debe ser una escuela de los afectos" porque, a su juicio, "solo presbíteros y consagrados humanamente maduros y espiritualmente sólidos --es decir, personas en las que la dimensión humana y la espiritual están bien integradas y que, por ello, son capaces de relaciones auténticas con todos-- pueden asumir el compromiso del celibato y anunciar de modo creíble el Evangelio del Resucitado".

Por otro lado, León XIV pide la "equiparación económica" entre los sacerdotes que sirven en parroquias en situación de pobreza y los de comunidades acomodadas.

"Queda mucho por hacer, comenzando, por ejemplo, por la equiparación económica entre los que sirven en parroquias pobres y los que ejercen su ministerio en comunidades acomodadas", precisa.

Además, León XIV advierte de que en varios países y diócesis "aún no se garantiza la necesaria previsión para la enfermedad y la vejez" por lo que llama al "cuidado recíproco" con atención "a los hermanos más solos y aislados, así como a los enfermos y ancianos".

Por otra parte, el Pontífice invita a que, en todas las iglesias particulares, se emprendan iniciativas adecuadas para que los presbíteros puedan familiarizarse con las directrices de este documento y experimentar "un estilo sinodal de Iglesia".

"En una Iglesia cada vez más sinodal y misionera, el ministerio sacerdotal no pierde nada de su importancia y actualidad, sino que, por el contrario, podrá centrarse más en sus tareas propias y específicas. El desafío de la sinodalidad --que no elimina las diferencias, sino que las valoriza-- sigue siendo una de las principales oportunidades para los sacerdotes del futuro", apunta en el texto.

A su vez, pide superar "el modelo de un liderazgo exclusivo, que determina la centralización de la vida pastoral y la carga de todas las responsabilidades" tendiendo hacia "una conducción cada vez más colegiada, en la cooperación entre los presbíteros, los diáconos y todo el Pueblo de Dios".

UNA CURIA ROMANA "MÁS MISIONERA"

Mientras, en su tradicional encuentro con la Curia Romana con motivo de las felicitaciones de Navidad, el Pontífice ha pedido una Curia Romana "cada vez más misionera" y ha advertido del "riesgo de ser víctimas de la rigidez y de la ideología".

"Necesitamos una Curia Romana cada vez más misionera, donde las instituciones, las oficinas y las tareas estén pensadas atendiendo a los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no sólo para garantizar la administración ordinaria", ha precisado.

El Pontífice ha iniciado su discurso dedicando unas palabras a su predecesor, el Papa Francisco. "Su voz profética, su estilo pastoral y su rico magisterio han marcado el camino de la Iglesia en estos años, animándonos principalmente a volver a colocar en el centro la misericordia de Dios, a dar un mayor impulso a la evangelización, a ser una Iglesia alegre y gozosa, acogedora con todos, atenta a los más pobres", ha asegurado León XIV.

Asimismo, ha invitado a la Curia Romana a ser signo "de una nueva humanidad, no fundada en la lógica del egoísmo y el individualismo, sino en el amor mutuo y la solidaridad recíproca".

"A veces, detrás de una aparente tranquilidad, se agitan los fantasmas de la división. Y estos nos hacen caer en la tentación de oscilar entre dos extremos opuestos: uniformar todo sin valorar las diferencias o, por el contrario, exasperar las diversidades y los puntos de vista en vez de buscar la comunión. Así, en las relaciones interpersonales, en las dinámicas internas de las oficinas y los roles, o tratando los temas que se refieren a la fe, la liturgia, la moral u otros, se corre el riesgo de ser víctimas de la rigidez y de la ideología, con las contraposiciones que ello implica", ha advertido.