El Papa, a los miembros de la Fundación Marcello Candia: "Recen por mí, este trabajo no es fácil, para nada fácil"

ROMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha recibido este viernes en audiencia en el Vaticano a los miembros de la Fundación Marcello Candia, una asociación de Brasil que se dedica a la asistencia de pobres y enfermos del norte de Brasil, y les ha pedido oraciones porque, según les ha dicho, su "trabajo" no es fácil.

"La bendición que les doy, llévenla a quienes colaboran con ustedes en Italia y en Brasil. Y también os pido que no os olvidéis de rezar por mí porque este trabajo no es fácil, para nada fácil", ha asegurado el Papa en la audiencia privada en el Palacio Apostólico.

Francisco les ha explicado que su obra funcionará en el momento en el "que no los necesiten más". "Cuando se den cuenta de que el Hospital camina solo, entonces habrán hecho una verdadera obra de solidaridad humana", ha asegurado. Para el Papa, una "regla sabia" es "no atar a las personas" y por tanto en la asistencia "no hacerse indispensables", sino "formar a los colaboradores" asegurando la "estabilidad y continuidad" de la obra.

"Esto es sabio, ¿eh? Pero muchas veces aquí, incluso nosotros en la Iglesia, encontramos personas de valor, sacerdotes, obispos, pero creen que la historia de la salvación pasa por ellos, que son necesarios... Nadie, nadie es absolutamente necesario. Es necesario para hacer lo que tiene que hacer, y luego, que la historia, Dios dirá si continúo, si viene otro", ha asegurado.

El Papa ha elogiado que no gasten la mayor parte de sus fondos como Fundación católica en personal o en mantenimiento, sino que lo destinen a la obra sociosanitaria en Brasil. "Y eso es muy importante, porque hay organizaciones y asociaciones que trabajan para hacer el bien, pero tienen una estructura de personas, de cosas que -no exagero- la mitad o el 60% van a pagar sueldos. No, eso no es bueno. El mínimo, para que la mayor parte del dinero vaya a parar a la gente. Esto es importante: manténgalo", ha destacado el Papa.