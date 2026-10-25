El Papa pide el cese de hostilidades en Yemen y reza por las víctimas del atentado en una iglesia ortodoxa en Jordania

El Papa León XIV durante el Ángelus del 18 de octubre. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha expresado su preocupación por "la grave situación humanitaria en Yemen, en particular en la ciudad de Taiz, donde la población sufre por la falta de alimentos, agua y asistencia médica" y ha lanzado "un fuerte llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región vivir en paz".

Así lo ha expresado el Pontífice durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo, donde también ha asegurado asimismo su oración por "todos aquellos que han sido asesinados y están heridos" en el atentado terrorista perpetrado el viernes pasado "contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania", que causó nueve muertos y alrededor de 40 heridos.

"Mi cercanía a esa comunidad y a todo el país, que se distingue por la pacífica convivencia y el respeto entre las diferentes religiones", ha afirmado el Papa en el segundo Ángelus tras su operación pulmonar del pasado 13 de octubre.

EL PAPA NO VIAJARÁ A ASÍS

León XIV ha recordado también que el próximo 27 de octubre se celebra en Asís el 40 aniversario del histórico encuentro interreligioso convocado por san Juan Pablo II, al que se unirán espiritualmente los jefes de las Iglesias y los líderes religiosos que se reunirán en la ciudad italiana.

"Nunca como ahora es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, también empobrecen y dañan el mundo", ha afirmado, pidiendo que "el Señor inspire las opciones de diálogo y de paz".

El Papa León XIV tenía previsto viajar a Asís el 27 de octubre para participar en el encuentro 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II, aunque finalmente ha cancelado el viaje por recomendación médica, para continuar su recuperación tras la operación a la que se sometió la para extirparle un adenocarcinoma del pulmón, según informó este viernes la Santa Sede.

En un comunicado publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano, se explica que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre".

En todo caso, el parte médico de este viernes puntualizó que "según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control" y el examen confirmó "su excelente evolución postoperatoria".