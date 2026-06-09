El Papa recibe a benefactores del viaje apostólico

Exterior de la Apostólica en el momento en que los benefactores acudir al encuentro con el Papa. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido esta mañana a benefactores del viaje apostólico en la sede de la Nunciatura en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la visita.

Entre los participantes en la reunión se encuentran el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que accedieron a la sede de la Nunciatura en torno a las 8.30 horas de este martes.

El Papa tiene previsto abandonar esta misma mañana la capital, después de mantener un encuentro en el Ifema con unos 12.000 voluntarios. Posteriormente partirá hacia Barcelona donde continuará con el viaje apostólico.