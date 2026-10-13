El Papa se traslada al Hospital Gemelli, donde será operado esta misma tarde



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Papa se ha trasladado este martes al Hospital Universitario Agostino Gemelli, done ha ingresado para ser sometido esta misma tarde a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano y recoge Vatican News.

La operación se llevará a cabo por parte del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

Por este motivo, el Papa ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.

Robert Prevost ha llegado a la 13.07 horas al Hospital Policlínico para someterse a la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. Según informa Vatican News, desde este madrugada, la gente se había congregado dentro y fuera del hospital, para desear al Pontífice una pronta recuperación.

Un "¡oooh!" y la exclamación "¡Aquí está, aquí está, ha llegado!" de los cientos de personas que se agolpaban para recibirlo han dado cuenta de la llegada del Pontífice al centro hospitalario, donde se estima que permanezca ingresado unos siete días.

"Buena suerte", "Ánimo", "Oramos por ti", "Adiós León" o "¡Viva el Papa!", han sido alguno de los gritos de ánimo que se han escuchado a la llegada de León XIV.

El Papa, aclamado con aplausos y vítores, ha sido recibido por el equipo directivo de la Fundación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, el presidente Daniele Franco, el director general, Daniele Piacentini y el director médico, Andrea Cambieri y, a continuación, a saludado brevemente a varias personas.