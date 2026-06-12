El partido inaugural del Mundial 2026 logra un 28% de cuota y una audiencia media de 3.351.000 espectadores en La 1

Varias personas durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el bar mexicano ‘El Pinche Taco’, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro disputado entre las selecciones de México y Sudáfrica dentro del Grupo A congrega - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido inaugural del Mundial de Fútbol masculino 2026, que enfrentó ente jueves a México y Sudáfrica, logró un promedio de 28% de cuota de pantalla y una audiencia media de 3.351.000 espectadores en La 1 de TVE.

Según datos facilitados por Barlovento Comunicación a Europa Press, el primer choque de la competición reunió a 8.523.000 de espectadores únicos, lo que supone el 17,9% de la población de España.

El minuto más visto se registró a las 21.41 horas. Las mejores cuotas de pantalla las obtuvo en hombres (36,4%) y en jóvenes de 13 a 24 años (48,1%) y niños de 4 a 12 años (45,8%).

El Mundial de fútbol se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio, con un total de 104 partidos repartidos en 16 ciudades sede de tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

La selección española masculina de fútbol ya cuenta los días que le restan para hacer su debut en el Mundial, un evento donde acude como una de las favoritas. España presentará su candidatura el lunes 15 de junio, a las 18.00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta ante la debutante Cabo Verde, número 67 del ranking mundial de la FIFA.