La patronal de la distribución Anged condena la violencia en Barcelona y expresa su apoyo a los trabajadores

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha condenado la violencia vivienda este sábado por la noche en el centro de Barcelona y ha expresado su apoyo a los trabajadores del comercio.

"La Distribución Anged condena firmemente los actos violentos y vandálicos registrados ayer en Barcelona y expresa su solidaridad con los comercios afectados y, especialmente, con los trabajadores y clientes que vivieron momentos de miedo e inseguridad", ha indicado en un comunicado.

La asociación destaca que las personas que cada día abren las puertas de las tiendas "merecen desarrollar su trabajo con seguridad y tranquilidad" y subraya que "ninguna reivindicación justifica la violencia, la intimidación ni los ataques contra el comercio".

Por último, agrande la labor de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. "Proteger el comercio y a sus profesionales es defender el empleo, la convivencia y la vida de nuestras ciudades", concluye La Distribución Anged.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, por los disturbios en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona este sábado tras una protesta no autorizada convocada por redes sociales.

Del total de detenidos 122 son hombres y 6 mujeres, y dos de las personas detenidas tenían antecedentes por desórdenes públicos.

Además, 14 agentes de los Mossos han quedado heridos, 4 de ellos de gravedad.