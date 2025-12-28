La patronal del juego acusa al Gobierno de "atacar" al sector: "El consumidor no necesita mensajes catastrofistas"

Alejandro Landaluce. - CEJUEGO

MADRID, 28 Dic.

la patronal del juego Cejuego ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de "atacar" al sector y le ha reprochado "estar más interesado en generar alarma social que en trabajar por un marco regulatorio más justo, equilibrado y eficaz".

Así lo ha manifestado el director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), Alejandro Landaluce, en una entrevista a Europa Press en la que no ha ocultado su malestar con el Ejecutivo al que reprocha su interés en "centrarse en el coste social del juego" omitiendo "el beneficio social".

Ha criticado, en este sentido, algunas medidas recientes como "los límites de depósito conjunto o la imposición de mensajes de advertencia en los portales de apuestas online. "Unas medidas que tienen un carácter más efectista que efectivo y que buscan estigmatizar la actividad del sector sin que tenga ningún impacto en la demanda". Según Landaluce, el consumidor de juego tiene, en su gran mayoría, un comportamiento racional y "no necesita mensajes catastrofistas para gestionar su entretenimiento".

La patronal ha asegurado que la industria "es plenamente consciente de la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables y de avanzar hacia un juego responsable", pero ha criticado la "doble vara de medir" del Gobierno a la hora de regular el juego privado y el público.

"Mientras el juego privado sufre restricciones severas en sus comunicaciones, sí se permite la promoción de los productos de la Once y Selae", ha argumentado Landaluce que ha asegurado que el juego que más crece en España sea el público "con el Gordo de Navidad y los rascas de la Once alcanzando récords de facturación".

"Lo hemos visto estos días con la promoción que se le da a la Lotería de Navidad. Las colas que se hacen alrededor de las administraciones, los anuncios, la ilusión con los premiados...", ha explicado el director general de la patronal quien ha asegurado entender el enfoque de "entretenimiento y tradición", pero reivindica esa misma postura para el juego privado.

Para la patronal también resulta "especialmente llamativo los rascas de la ONCE" y pide que esa modalidad esté sujeta a las mismas restricciones que el juego privado "ya que representa la mayor incidencia entre los menores de edad".

"No queremos demonizar a nadie, pero sí exigimos igualdad, coherencia, justicia regulatoria y que se legisle a través de datos contrastados", ha argumentado Landaluce.

En su opinión, es difícil competir contra el aparato del Estado para mejorar "la imagen al ser la competencia directa de la principal empresa pública del país". Además, en el caso de la ONCE, ha añadido, "muchos ciudadanos consideran que están contribuyendo a una labor social, aunque eso no justifique el hecho de que el crecimiento de sus productos empieza a ser algo preocupante".

JUEGO ILEGAL

A su juicio, el juego ilegal sigue siendo "uno de los principales desafíos en España" y ha puesto como ejemplo los límites de depósitos conjunto que el Gobierno pretende imponer a los operadores online. "Si un cliente considera que el límite global de 600 euros diarios o 1.500 euros semanales es insuficiente para su perfil de gasto y no desea esperar el periodo obligatorio de tres días hábiles ni justificar su ampliación, recurrirá a plataformas sin licencia donde los controles no existen", ha advertido Cejuego.

Por ello, ha pedido al Gobierno y a los reguladores que adopten medidas equilibradas, "basadas en la evidencia y que protejan al jugador sin empujarlo hacia el juego ilegal, sino también que fomenten una colaboración activa con el desarrollo de campañas de concienciación o del intercambio de información sobre operadores ilegales y prácticas fraudulentas".

"Si entre todos construimos un marco regulatorio homogéneo, en el que todos estemos sujetos a las mismas exigencias, se podrá proteger eficazmente al jugador, además de permitir el correcto desarrollo de un sector legal", ha concluido Landaluce.