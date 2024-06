Patxi López (PSOE) sobre el cartel del Orgullo de Madrid: "Es tremendo porque las imágenes simbolizan mucho"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado como "tremendo" el cartel del Orgullo 2024 de Madrid porque, a su parecer, "las imágenes simbolizan mucho" y en ese póster "no se ven ni las siglas, ni la bandera, ni las reivindicaciones de un colectivo que sigue sufriendo".

"Es tremendo porque las imágenes simbolizan mucho en lo que se ve y en lo que no se ve. Y no se ve ni las siglas LGTBIQ+, no se ve la bandera, no se ven las reivindicaciones de ese colectivo que sigue sufriendo, que siguen siendo atacados, amenazados y agredidos por querer a quien les dé la gana querer", ha indicado López en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso.

López ha denunciado que en vez de representar estas cuestiones mencionadas, se ha optado por poner "un zapato de tacón, una copa y un condón" y "se estereotipa, se identifica a ese colectivo con esas cuestiones".

"Me parece terrible. Me parece que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid no han entendido nada de nada de nada", ha sentenciado.