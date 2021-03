Pérez Tornero, futuro presidente de RTVE, niega haber participado en ninguna sociedad instrumental

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futuro presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha negado este miércoles su participación en ninguna sociedad instrumental, así como que haya eludido obligaciones fiscales.

"Jamás he participado en una sociedad instrumental, nunca he eludido mis obligaciones fiscales, ni he creado instrumento jurídico alguno con esa finalidad", ha asegurado Pérez Tornero en un comunicado, en relación con una noticia publicada hoy en Okdiario.

En este sentido, el futuro presidente de RTVE, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar el Consejo de Administración, ha afirmado que "es, por lo tanto, falso" que tenga a su nombre "sociedad alguna".

"La sociedad mencionada en este diario digital (hoy extinta) siempre estuvo al corriente de sus obligaciones tributarias, y su patrimonio fue adquirido exclusivamente con el beneficio de su propia actividad antes de su liquidación, tal y como se contrasta en la documentación contable debidamente aprobada, depositada y publicitada", ha explicado.