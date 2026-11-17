Jurado de XI Premios de Periodismo contra la Violencia de Género Fundación Aliados - FUNDACIÓN ALIADOS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Isabel Muntané, de 'El Periódico; Sara Selva y Manu Tomillo, de la Cadena SER y Anna Grimau y Sara Boldú del programa 'En Portada', de RTVE, son los ganadores de los XI Premios de Periodismo contra la Violencia de Género 'Fundación Aliados'.

Así lo ha anunciado este martes la entidad, que ha señalado que el certamen ha recibido 127 trabajos en esta edición.

Los premios reconocen la labor de los profesionales de la comunicación que contribuyen, mediante una información rigurosa y sensible, a prevenir la violencia contra las mujeres y a dar a conocer los derechos de las víctimas y los recursos disponibles para su protección.

Las tres categorías están dotadas con un premio en metálico de 3.000 euros cada una. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.