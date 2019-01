Las personas transexuales podrán participar en competiciones ciclistas utilizando el nombre y género que sienten

Actualizado 21/01/2019 16:39:04 CET

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Gael, un chico transexual de 37 años y ciclista, ya puede competir en la categoría de élite masculina como federado en las actividades y competiciones de ciclismo. Llevaba siete años haciéndolo en la categoría de élite fémina, pero la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha establecido ahora un protocolo que reconoce y facilita la competición de las personas trans, desde el respeto a su identidad y haciendo de la igualdad de trato una realidad para todas las personas.

Este protocolo, que se aprobó en el último trimestre de 2018, se adapta a toda la normativa nacional e internacional, según ha explicado a Europa Press el secretario general de la RFEC, Alejandro Martín.

El cambio de nombre de uso legal está previsto en la ley, pero no cuando la persona no ha empezado el tratamiento o se encuentra realizándolo. Ante esta situación, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera advierte de que en ese periodo en el que la persona está en tratamiento se genera "una paradoja entre su apariencia física y el uso común de su nombre".

Desde la RFEC, han querido dar respuesta a estos casos los que las personas "no hayan iniciado o esté iniciado el trámite a efectos jurídicos, no a efectos deportivos". "Sería una discriminación. Si el Estado tarda lo que tarda en un cambio de DNI de sexo, no podemos cercenar el derecho de una persona a obtener una licencia federativa", ha aseverado Martín.

Martín ha apuntado que a veces la administración puede tardar años en hacer los cambios legales pertinentes. "¿Y qué hago? ¿estoy dos años de brazos cruzados sin poder practicar ciclismo?", ha rechazado, apuntando que la RFEC ha tenido conocimiento de solo un caso de una persona en esa situación, aunque a nivel internacional "hay muchos más". Según ha precisado, la persona solicitante de dicha licencia deberá proceder a la obtención de autorización de uso terapéutico (AUT) debido a que el tratamiento hormonal "lo lleva innato".

RESPETAR LA IDENTIDAD SEXUAL

"Existe la necesidad de que en el ámbito de esta federación se establezcan las condiciones para que las personas sean tratadas y llamadas de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean incluso menores de edad, y participar en las actividades y competiciones de acuerdo al género sentido", señalan desde la asociación de Transexuales de Andalucía.

Así, celebra "este nuevo logro que viene a respetar la identidad sexual de las personas aunque ésta no sea la asignada al nacer", al tiempo que agradece el apoyo de la Federación Andaluza de Ciclismo y la Federación Española de Ciclismo.

La asociación realizó una propuesta la propuesta de protocolo que envió, a través del Delegado del Área de Universidad y Deporte, Gael Bárcenas, quien "con su ejemplo, no solo ha roto una barrera para sí mismo, sino para toda la sociedad", según destaca.

"Hoy Gael ha alcanzado la meta de sus sueños y ha culminado una de las carreras más difíciles de su vida, demostrando que la lucha por ser uno mismo es posible", subrayan.

QUE SE EXTIENDA A OTRAS FEDERACIONES

"La práctica del ciclismo es un derecho que hoy ya no discrimina a las personas por motivos de identidad sexual, es hora de que esta iniciativa sea secundada por el resto de federaciones deportivas españolas", declara la presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé.

A su juicio, con este avance "queda patente que desde Andalucía" se sigue trabajando "por una sociedad, respetuosa, plural y diversa, donde la intolerancia y el absolutismo, no tienen cabida".

El protocolo 'para el cambio de nombre y elección asignación de genero sentido de las personas con identidad transexual o transgénero de la Real Federación Española de Ciclismo busca "regular los requisitos necesarios para normalizar la situación" de estas personas que integran la federación en su condición de deportistas.

"La asignación del género sentido en la licencia supondrá la posibilidad de participación en actividades y competiciones ciclistas en función del género sentido por la persona, en consonancia con las directrices emanadas por la Unión Ciclista Internacional y el Comité Olímpico Internacional en cada momento", recoge el documento.

Entre los objetivos está el "facilitar a la persona interesada su normalización en la actividad que desarrolla en la federación mientras no tenga el Documento Nacional de Identidad actualizado". Para ello, se podrá utilizar un alias o nombre sentido, que sustituye el nombre legal en todo aquello que no tenga implicaciones legales, lo que le permitirá participar en actividades y competiciones de acuerdo al género que siente.