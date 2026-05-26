El piloto que llevará en avión al Papa a Barcelona pasará cerca de la Sagrada Familia para tener una "vista especial"

El Coordinador Nacional del Viaje Apostólico, Yago de la Cierva, el responsable de Producción Audiovisual del Viaje Apostólico, Paco Zegers, y el Comandante de Iberia que conducirá el avión del Papa de Madrid a Barcelona, Pablo Martínez Núñez, durante - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El comandante de Iberia que pilotará el avión del Papa de Madrid a Barcelona, Pablo Martínez Núñez, ha revelado que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, pasará cerca de la basílica de la Sagrada Familia antes de aterrizar en el aeropuerto internacional 'Josep Tarradellas' Barcelona/El Prat para que el Pontífice pueda tener "una vista especial" del templo.

"Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial de ella", ha explicado el comandante Pablo Martínez Núñez, este martes, durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Además, ha asegurado que será "el vuelo más especial" de su carrera porque "como católico y creyente" va "más allá de la parte humana y emocional". "Es un regalo, una ilusión, un orgullo para mí, un tremendo honor", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado la importancia del mensaje de "esperanza" que dejará el Papa, "muy necesario", a su juicio, en el mundo actual.

Tal y como ha detallado, es tradición desde el primer viaje de Juan Pablo II a España, que en los viajes del Papa a la Península, la ida la realice con ITA Airways (la antigua Alitalia) y la vuelta, con Iberia. En esta ocasión, realizará con Iberia cuatro vuelos: Madrid-Barcelona; Barcelona-Gran Canaria; Gran Canaria-Tenerife y Tenerife-Roma.

El comandante Pablo Martínez pilotará el avión que realizará el primero de estos trayectos y los otros tres los realizarán otras tripulaciones "que han mostrado su interés particular en ser escogidos para estos vuelos".

Según ha precisado el piloto, la cadena funcionará gracias a "un equipo de mantenimiento, de ingeniería, de planificación, de operaciones que se encargarán de que todo que todo funcione como tiene que ser". Además, ha comentado que durante el trayecto habrá "sorpresas musicales".