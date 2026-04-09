El pingüino emperador y el lobo marino antártico, en peligro de extinción por el cambio climático, según advierte UICN

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri) y el lobo marino antártico (Arctocephalus gazella) han pasado a estar en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por el cambio climático, según la última valoración de la institución, publicada este jueves. El elefante marino del sur (Mirounga leonina) también ha pasado a considerarse en riesgo de extinción, en su caso debido a una enfermedad: la gripe aviar altamente patógena.

El "principal factor determinante" por el que el pingüino emperador ha pasado de estar Casi Amenazado a considerarse En Peligro de Extinción es la ruptura prematura y la pérdida del hielo marino, que ha alcanzado mínimos históricos desde 2016. Por esta parte, la UICN ha recordado que esta especie necesita hielo fijo como hábitat para sus crías y durante la época de muda, cuando no son impermeables (es decir, hielo marino que está adherido a la costa, al fondo marino o a los icebergs varados).

"Si el hielo se rompe demasiado pronto, las consecuencias pueden ser fatales (...) Los modelos demográficos que consideran una amplia gama de escenarios climáticos futuros muestran que, sin reducciones drásticas y abruptas de las emisiones de gases de efecto invernadero, las poblaciones de pingüinos emperador disminuirán rápidamente durante este siglo", ha advertido la organización.

En concreto, las proyecciones señalan que estas alteraciones en el hielo marino reducirán a la mitad la población de pingüinos emperador para la década de 2080. De hecho, las imágenes satelitales muestran una pérdida de alrededor del 10% de la población solo entre 2009 y 2018, lo que equivale a más de 20.000 pingüinos adultos.

Por otro lado, la UICN ha indicado que el lobo marino antártico ha pasado de la categoría de Preocupación Menor a la de En Peligro de Extinción por el declive de su población causado por el cambio climático. "El aumento de la temperatura del océano y la disminución del hielo marino están empujando al kril a mayores profundidades en busca de aguas más frías, lo que reduce la disponibilidad de alimento para los lobos marinos", ha detallado.

Según ha explicado, la población ha disminuido en más del 50% en cuestión de dos décadas, pasando de una cifra estimada de 2.187.000 ejemplares maduros en 1999 a 944.000 en 2025. Además, la institución ha adviertido que la escasez de kril en Georgia del Sur ha reducido drásticamente la supervivencia de las crías durante su primer año de vida, lo que ha provocado un envejecimiento de la población reproductora.

"Otras amenazas, como la depredación por orcas y focas leopardo, y la competencia con las poblaciones de ballenas barbadas en recuperación que se alimentan del mismo kril, también podrían estar afectando a esta población en declive", ha añadido.

A su vez, la UICN ha apuntado a que el elefante marino del sur ha pasado de Preocupación Menor a Vulnerable en su Lista Roja tras el descenso de su población causado por la gripe aviar altamente patógena (HPAI). Tal y como ha señalado, desde 2020 se ha producido un aumento significativo en la prevalencia de la gripe aviar en todo el mundo, que se ha extendido a los mamíferos.

En lo que se refiere a este especie, la enfermedad ha afectado a cuatro de las cinco principales subpoblaciones, ha causado la muerte de "más del 90%" de las crías recién nacidas en algunas colonias y ha afectado gravemente a las hembras adultas, que pasan más tiempo en las playas que los machos.

"Existe una creciente preocupación de que la mortalidad de mamíferos marinos relacionada con enfermedades aumente con el calentamiento global, especialmente en las regiones polares, donde los animales no han tenido mucha exposición previa a patógenos. Los animales que viven cerca unos de otros en colonias, como los elefantes marinos del sur, son particularmente vulnerables a las enfermedades", ha avisado la UICN.

La doctora Grethel Aguilar, directora general de la institución, ha recalcado que estos hallazgos deberían impulsar a actuar "en todos los sectores y niveles de la sociedad para abordar decisivamente el cambio climático".

"Mientras los países se preparan para reunirse en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en mayo, estas evaluaciones proporcionan datos esenciales para fundamentar las decisiones relativas a este majestuoso continente y su impresionante fauna. El papel de la Antártida como 'guardiana helada' de nuestro planeta es insustituible: ofrece innumerables beneficios a la humanidad, estabiliza el clima y proporciona refugio a una fauna única", ha subrayado.