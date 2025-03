Planas pide "tranquilidad" a dueños de mascotas ante la ley del medicamento que el PP le insta a derogar

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en el Senado que los propietarios de mascotas pueden estar "tranquilos" ya que el Real Decreto por el que se regula la distribución de medicamentos veterinarios "protege" a los profesionales a la hora de prescribirlos.

Así lo ha puesto de manifiesto en el pleno de la Cámara Alta, durante la sesión de control al Gobierno, en la que el senador del PP Jorge Domingo Martínez Antolín le ha instado a derogar la norma ya que si no lo hace demostrará que no "confía" en la profesionalidad y en la dedicación de los veterinarios.

"Que estén tranquilos todos los propietarios de animales de compañía, todos los ciudadanos, evidentemente, la ley protege a los veterinarios y los apoya para prescribir aquello que necesiten nuestros animales de compañía", ha señalado Planas preguntado por si cree "justificadas" las protestas del sector veterinario por la "ley del medicamento".

El ministro no se ha referido directamente a las manifestaciones registradas en los últimos días, como la que reunió a unos 4.000 profesionales frente al Ministerio que dirige, pero ha destacado que hay que controlar el uso de antibióticos ya que como dicen instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe un problema de resistencia a ellos.

Además, ha recalcado que los profesionales veterinarios tienen la libertad absoluta de prescribir los medicamentos que estimen necesarios y que si hay una situación "de gravedad, dolor o urgencia" en el animal de compañía, pueden hacerlo "perfectamente".

También ha recordado que este Real Decreto transcribe la normativa europea sobre medicamentos veterinarios a la que el PP apoyó en Bruselas (Bélgica) y le ha echado en cara "hacer la política contraria" a nivel nacional.

Por su parte, Martínez Antolín ha denunciado que esta normativa va a provocar la muerte de "muchos" animales. En este sentido, a preguntado a Planas si tendría en cuenta esta ley "a sabiendas que puede morir el animal" o si se la saltaría teniendo en cuenta que "puede tener una sanción de entre 3.000 y más de un millón de euros", ya que ese es el "dilema ético" al que se enfrentan los profesionales del sector "todos los días".

"¿Dónde están ahora todos esos proteccionistas de los animales? ¿Que no se manifiestan? ¿Que no preguntan lo que está pasando y se oponen a esta ley? ¿Dónde están los senadores del grupo parlamentario socialista que votaron a favor de la ley de protección y de bienestar de los animales? ¿Que no protestan ante una ley y un recreto de ley como el que tenemos hoy?", ha protestado.